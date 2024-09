Bonus esclusivi e jackpot da capogiro: i vantaggi dei casino crypto

Le piattaforme di gambling online sono solite offrire un bonus di benvenuto ai nuovi utenti. Si tratta di promozioni che includono free spins per giocare gratis a slot machine o ad altri giochi, inoltre possono prevedere un guadagno extra sull’importo depositato.

Alcune piattaforme offrono bonus di rakeback e cashback che consentono di ottenere un guadagno o un rimborso sulle perdite. Si tratta fondamentalmente di un modo per attirare nuovi utenti tra i giocatori neofiti e quelli più navigati.

Questa strategia è stata ripresa anche dai casino all’interno del settore delle criptovalute. I cosiddetti crypto casino sono piattaforme che permettono di depositare, puntare e vincere criptovalute, avvalendosi della velocità delle transazioni, della trasparenza dei costi bassi garantiti dalle blockchain.

Bonus di benvenuto nei crypto casino

Come per il gambling online tradizionale, i bonus di benvenuto dei crypto casino possono variare in base alla piattaforma, con percentuali di ricompensa e requisiti di scommessa diversi.

Il vantaggio principale è la possibilità di ottenere i bonus di benvenuto depositando criptovalute, senza doversi registrare con verifica KYC (Know Your Customer).

I crypto casino sono piattaforme decentralizzate, di conseguenza mantengono l’anonimato dei propri utenti. La registrazione sui crypto casino si può effettuare semplicemente fornendo un indirizzo e-mail e una password.

Per depositare e puntare, occorre disporre di un wallet digitale con delle criptovalute tra quelle supportate dalla piattaforma dove si desidera giocare.

In linea di massima, i crypto casino accettano il Bitcoin e le altcoin consolidate come Ethereum, Solana, XRP, BNB, Dogecoin e Shiba Inu.

Prima di scegliere il crypto casino dove giocare, suggeriamo di leggere attentamente i requisiti di scommessa riportati sul sito web della piattaforma.

Inoltre, i crypto casino con un token nativo possono offrire vantaggi esclusivi se questo viene usato per i depositi.

I Jackpot e gli eventi

Un altro vantaggio dei crypto casino è la possibilità di vincere dei jackpot da capogiro partecipando a determinati eventi.

Il crypto casino Rollbit organizza dei jackpot con montepremi elevati a cui gli utenti possono scommettere NFT, criptovalute o denaro.

L’estrazione dei jackpot si basa sulla blockchain, ad esempio Rollbit fa partire un nuovo round ogni 50 blocchi Ethereum.

Altri crypto casino organizzano eventi basati su giochi e scommesse, aperti a tutti gli utenti della piattaforma. Non mancano i tornei, solitamente organizzati da piattaforme di poker online come CoinPoker.

Lucky Block e TG.Casino

Tra i crypto casino con il bonus di benvenuto più allettante troviamo Lucky Block e TG.Casino.

Lucky Block offre un bonus di benvenuto del 200% fino a 10.000 dollari con oltre a 50 free spin su una determinata slot machine.

Il bonus viene distribuito in modo graduale, rilasciando il 10% ogni sei scommesse. Ad esempio, con una scommessa di 600 dollari, sarà possibile sbloccare 20 dollari del bonus.

Il bonus di benvenuto va usato entro 14 giorni, con i seguenti requisiti di scommessa: le slot machine valgono il 100%, mentre scommesse sportive e altri giochi valgono il 50%.

Lucky Block accetta depositi in diverse criptovalute e permette l’accesso senza verifica KYC. Utilizzando il token LBLOCK per le scommesse si potrà accedere a un Programma Fedeltà per ottenere ulteriori vantaggi.

Per quanto riguarda TG.Casino, si tratta di una piattaforma che integra Telegram per gli accessi senza verifica KYC. I giocatori possono giocare e scommettere tramite l’app di messaggistica, una funzione che punta sull’accessibilità e sulla versatilità.

TG.Casino offre un bonus di rakeback del 200% fino a 10 ETH e 50 giri gratuiti, senza alcun requisito di scommessa per i free spin. Inoltre, la piattaforma garantisce un cashback del 25% su tutte le perdite per i giocatori che depositano il token nativo TGC.