Kia Vento inaugura la sua terza sede: dopo Cuneo e Alba, arriva a Pinerolo

Un nuovo tassello per Kia, nel territorio piemontese, e un ennesimo importante traguardo per la Targa Srl, che dopo la storica sede di Cuneo attiva dal 1998, e quella di Alba aperta a fine 2023, sbarca a Pinerolo con la terza concessionaria Kia.

La società Targa Srl vanta 27 anni di esperienza nel settore automotive e rappresenta il marchio Kia dal 1998. Fondata e guidata dai fratelli Giovanni e Roberto Cravero, rispettivamente presidente e direttore commerciale, anche la seconda generazione è impegnata nel portare avanti l’attività, con Elisa Cravero che oggi è responsabile comunicazione e marketing.

Quello che nasce con la nuova sede Kia di Pinerolo è un progetto in cui la proprietà crede moltissimo e che parte da lontano, come spiega Giovanni Cravero: “Kia è uno dei brand più all’avanguardia nel panorama automobilistico internazionale e in questi anni, con la nostra sede di Cuneo e poi quella di Alba, abbiamo raggiunto importantissimi traguardi. Eravamo consapevoli che il marchio puntasse a crescere nella nostra zona, fra le province di Cuneo e Torino, e questo obiettivo ci accomuna. Quando si è presentata l’opportunità di aprire la nuova concessionaria a Pinerolo, non ce la siamo fatta sfuggire. Il pinerolese è un mercato da esplorare e coltivare e noi vogliamo creare rapporti di reale fiducia con i nostri clienti. Siamo una concessionaria profondamente radicata nel territorio e orgogliosi di collaborare con persone della zona. Mettiamo al centro le relazioni umane, perché desideriamo che ogni cliente si senta accolto e a proprio agio, proprio come a casa".

Kia Vento apre dunque le proprie porte ai clienti in via Val Pellice 36, a San Secondo di Pinerolo. Fin da ora è visionabile tutta la gamma Kia: dalla Picanto alla Stonic, dalla Niro alla Sportage, dalla Sorento alla EV3. Proprio quest’ultima rappresenta la punta di diamante delle motorizzazioni elettriche, settore in cui Kia Vento sta credendo moltissimo. “Abbiamo accolto fin da subito la sfida con coraggio – racconta Elisa Cravero – perché sappiamo che l’elettrico non solo è il futuro, ma è già il presente. Il mondo sta cambiando e cambierà sempre di più e abbiamo deciso di non aspettare, ma di muoverci con anticipo rispetto ai tempi e a tanti nostri competitor. Questo è stato possibile perché Kia è uno dei brand più all’avanguardia al mondo per quanto riguarda i motori elettrici. In gamma abbiamo vetture ibride, plug-in e full electric e il nostro lavoro non si limita a vendere, bensì in primis a informare. Sappiamo che sull’elettrico c’è ancora molta confusione e noi abbiamo il dovere di contribuire a rendere i nostri utenti informati su tutto ciò che riguarda le auto elettriche. Fra i nostri consulenti abbiamo dei grandi esperti di elettrico e questo rassicura i clienti, i quali devono sentirsi liberi di porre qualunque domanda ed esporre ogni dubbio. Noi, siamo qui per rispondere”.

L’inaugurazione ufficiale della Kia Vento di Pinerolo si terrà giovedì 12 giugno, dalle ore 19.00. Sarà una grande festa che unirà sport, musica e ovviamente motori.

Grande protagonista sarà il tennis, con il Pinerolo Tennis Academy che metterà a disposizione alcuni maestri per far giocare i più giovani, in un mini campo appositamente allestito. E saranno presenti due tennisti piemontesi, Andrea Gola e Matteo Vavassori.

Non mancherà la buona musica, con il sassofonista Luca Quadrelli e il Dj Gabriele Giudici, che intratterranno il pubblico anche durante l’aperitivo che verrà offerto dalla concessionaria.

Per celebrare degnamente la nuova apertura, ci sarà anche l’immancabile taglio della torta.

Sarà un’occasione per festeggiare insieme l’inizio di una nuova avventura. I rappresentanti della Kia Vento saranno disponibili per parlare con chiunque abbia curiosità e domande sul mondo dei motori. Kia Vento Pinerolo è la concessionaria che nasce per vivere il territorio e stare vicino alle persone.

Sono partner ufficiali dell’evento Il Podio Sport e il Pinerolo Tennis Academy.

La partecipazione all’evento è completamente gratuita, ma è possibile prenotare il proprio posto qui: https://www.kiavento.com/inaugurazione-pinerolo/