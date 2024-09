Fine settimana con temperature in ripresa: giornate limpide e soleggiate ma forti venti di Foehn

L'aria fredda arrivata dal nord Europa rende le giornate limpide e soleggiate tranne sui confini alpini settentrionali. Il weekend trascorrerà tranquillo anche se con un po' di vento, ma le temperature saranno in netta ripresa e domenica avremo di nuovo un breve assaggio di estate.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi venerdì 13 a domenica 15 settembre

Il cielo si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso sulle pianure e in Liguria, nuvolosità anche estesa sui confini alpini settentrionali tra oggi e domani, con deboli precipitazioni anche nevose fino ai 1700/2000m. Temperature sotto la media del periodo oggi e domani, in forte risalita per domenica. Le massime passeranno da 20/21 °C di oggi a 26/28 °C di domenica. Le minime domani saranno ancora in molti casi sotto i 10 °C sulle vallate alpine e pianure piemontesi, per poi risalire di qualche grado domenica mattina. Sulle coste generalmente tra 12 e 15 °C.

Forti venti di Foehn oggi e domani sulle Alpi occidentali e settentrionali, in esaurimento solo dalla serata di domani. Foehn che spingerà in maniera continuativa sulle zone pianeggianti orientali, mentre qualche raffica ci sarà solo oggi sui settori occidentali. Forti venti settentrionali anche in Liguria centrale e Appennino, sempre in calo dalla serata di domani. Domenica ancora qualche refolo di Foehn sul verbano, altrove venti assenti o deboli variabili.

Da lunedì 16 settembre

La settimana inizierà ancora all'insegna del bel tempo, ma le temperature torneranno a calare per l'ingresso di aria più fresca da est che genererà una nuova fase di maltempo, ma che dovrebbe lasciare le nostre regioni ai margini.

Cuneo http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo