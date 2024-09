3 giovani criptovalute con un elevato potenziale

Le criptovalute dominanti nel mercato attuale sono Bitcoin ed Ethereum. Insieme costituiscono un incredibile 70% della capitalizzazione di mercato dell’intero segmento. Ciò non significa però che queste resteranno per sempre al vertice.

Non è un caso che gli investitori siano sempre alla ricerca di altri asset digitali con il potenziale di crescita esponenziale, in grado di garantire ritorni ancor più significativi. Quelle da tenere d’occhio in questo momento sono Sui, Artificial Superintelligence Alliance e Toncoin.

Senza dimenticare anche il potenziale delle prevendite, con progetti come Pepe Unchained che, a fronte dei 12,5 milioni di dollari raccolti in prevendita, si preparano a conquistare il segmento delle meme coin.

Sui (SUI)

Tra tutte le criptovalute che possono soppiantare Ethereum, troviamo Sui. Fondata nel 2021 dal gruppo di sviluppatori di blockchain conosciuto con il nome di Meta Platforms, Sui ha già dalla sua nascita un pedigree di tutto rispetto. Il suo market cap di oltre 2,4 miliardi di dollari, in crescita dell’1,96%, parla chiaro. Si tratta di un asset su cui molti stanno puntando e che aspira a diventare più veloce di Solana, generalmente riconosciuta come la blockchain che ha la più alta velocità transazionale.

Sui punta a offrire una piattaforma di sviluppo più sicura, potente e scalabile, introducendo novità tecnologiche come zkLogin, transazioni sponsorizzate e blocchi transazionali programmabili. Offrendo non solo un’esperienza utente migliorata all’interno dello spazio Web3, ma anche un approccio potenzialmente più semplice.

Gli sviluppatori l’apprezzano proprio per questo, ora deve però conquistare anche gli investitori che non ne hanno ancora capito il potenziale. L’asset ha un buon andamento e ha fatto registrare un aumento nell’ultimo mese del 3,21%.

Artificial Superintelligence Alliance (ASI)

Se consideriamo che le intelligenze artificiali sono parte del futuro, allora bisogna necessariamente prendere in considerazione come asset dall’elevato potenziale il futuro ASI. Questo sarà un token che unirà Fetch.ai, SingularityNet e Ocean Protocol, dando vita ad Artificial Superintelligence Alliance. Lo scopo è quello di creare una blockchain decentralizzata per offrire potenza computazionale alle grandi aziende di IA della Silicon Valley.

Il team alle spalle di questa “alleanza” è notevole e figurano nomi come Ben Goertzel, uno dei principali studiosi di intelligenza artificiali, e Humayun Sheikh, tra gli investitori che hanno fondato DeepMind.

ASI si configura già come un “super token” che punta a una capitalizzazione di mercato di 7,5 miliardi di dollari. Valore che potrebbe arricchire gli investitori, soprattutto se consideriamo che i tre token divisi hanno una capitalizzazione di mercato di poco superiore ai 3,5 miliardi di dollari. Se le proiezioni dovessero rivelarsi corrette, ASI potrebbe davvero rappresentare un punto di svolta.

Toncoin (TON)

Infine abbiamo Toncoin (TON), che in pochissimo tempo è entrata nella top 10 delle criptovalute più redditizie, con una capitalizzazione di mercato di 13 miliardi di dollari.

Il collegamento con l’applicazione Telegram è senza dubbio uno dei fattori principali di questo successo. L’app infatti conta oltre 900 milioni di utenti in tutto il mondo e, verosimilmente, molti di questi potrebbero diventare utenti attivi nell’ecosistema di Toncoin.

L’idea alla base è quella di offrire operazioni di rete, transazioni, giochi e così via, tutto all’interno dell’ecosistema Toncoin. A tal proposito è bene anche indicare l’esistenza di un Play-to-Earn, ovvero un prodotto tramite il quale i giocatori possono ottenere guadagni. Si tratta di Notcoin, il primo P2E di Toncoin che ha già un valore di 837 milioni di dollari, in costante crescita.

Pepe Unchained, una presale stellare

Con circa 13 milioni di dollari raccolti in prevendita, Pepe Unchained sta facendo parlare di sé in tutti gli spazi di investimento. Si tratta di un progetto che potrebbe rivoluzionare il segmento delle meme coin, introducendo un token, PEPU, che funziona nel proprio ecosistema blockchain Layer-2.

Questa caratteristica permette di avere transazioni più veloci, stimate come 100 volte più rapide rispetto a ETH, nonché costi di commissione più bassi. L’idea del team di sviluppo è quella di liberare Pepe dalle sue catene, ovvero dalla Layer-1 su cui operano la maggior parte delle meme coin. Non più costretta, la rana può sviluppare il suo enorme cervello, offrendo ricompense doppie a tutti i partecipanti tramite protocollo di staking.

La prevendita ha ottenuto importanti traguardi, ma sta per giungere al termine, quindi bisogna affrettarsi. Per partecipare è possibile acquistare PEPU al prezzo di 0,0096126$. Questo potrebbe aumentare al momento del listing e, secondo gli analisti, in virtù delle soluzioni di scalabilità, restituire guadagni 100x.

