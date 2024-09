L'umidità e il rumore mettono a rischio la qualità degli alimenti in fase di lavorazione e conservazione

Magazzini del cibo: una sfida per l'edilizia

Gli edifici industriali dove conserviamo e lavoriamo il cibo, dai mercati del pesce ai supermercati, sono veri e propri laboratori dell'edilizia. Le norme da rispettare sono tantissime e spesso in contrasto tra loro, creando non poche difficoltà ai progettisti.

Innanzitutto, l'igiene è fondamentale. Ma non basta: questi edifici devono resistere al fuoco, all'umidità e anche ai rumori. Quest'ultimo aspetto, forse inaspettato, è diventato sempre più importante per garantire un buon ambiente di lavoro ai dipendenti.

L'umidità è uno dei nemici più insidiosi. Non solo danneggia le strutture, ma può compromettere la qualità dei prodotti e favorire la formazione di muffe, con rischi per la salute. Le coperture, in particolare, sono la parte più delicata e costosa da gestire.

Le soluzioni per affrontare tutte queste sfide sono complesse e richiedono una progettazione accurata. Spesso, le esigenze di resistenza al fuoco entrano in conflitto con quelle di isolamento termico, e così via. Questo rende l'edilizia industriale alimentare un settore all'avanguardia, dove la tecnologia e l'innovazione sono costantemente alla ricerca di nuove soluzioni.

NovelloArch ha recentemente presentato un nuovo prodotto, che è in grado di risolvere simultaneamente questi problemi: Forza7. Infatti, la nuova soluzione sviluppata da NovelloArch è in grado di ottimizzare le condizioni ambientali, garantendo la conformità ai più rigorosi standard igienico-sanitari. Il nuovo pannello prefabbricato Forza7 di NovelloArch introduce una nuova frontiera nell'edilizia industriale. Realizzato con una stratigrafia multistrato innovativa, questo prodotto offre prestazioni eccezionali in termini di resistenza all'umidità, al fuoco e al rumore. La sua grande dimensione e il sistema di ventilazione interno lo rendono una scelta ottimale per coperture di grandi dimensioni. Forza7: l'unico pannello prefabbricato in grado di coniugare resistenza, durabilità e sostenibilità ambientale. Con Forza7, NovelloArch offre una soluzione economica e veloce per la realizzazione di coperture industriali, riducendo drasticamente i costi di manodopera e i tempi di cantiere. Le dimensioni generose e la facilità di installazione rendono Forza7 è l'unica soluzione sul mercato certificata per la classe di servizio 3. La sua composizione unica, con fibre di legno mineralizzate e pannelli di plywood, garantisce prestazioni elevate e una lunga durata nel tempo, senza richiedere alcuna manutenzione.

