Cuneo-Saluzzo-Savigliano: il treno c'è, ora tocca ai cittadini mantenerlo vivo [FOTO E VIDEO]

Quella di ieri è stata una giornata di festa. Da Cuneo a Saluzzo, con soste a Busca, Costigliole Saluzzo, Verzuolo e Manta, centinaia di persone hanno accolto il viaggio inaugurale della tratta ferroviaria dismessa da Trenitalia ormai 13 anni fa, in quanto non sostenibile.

Persone appostate lungo il percorso a fotografare il passaggio, decine e decine di cittadini in attesa nelle stazioni, i sindaci, la banda, gli abbracci, le strette di mano... scene d'altri tempi, una partecipazione popolare che non si vedeva da tempo da queste parti.

"Ho visto dei bambini e dei ragazzini che fotografavano o facevano il video al treno con i cellulari. Era la prima volta che lo vedevano passare nella stazione del loro paese, perché era fermo da 13 anni" - ha detto il presidente della Regione Alberto Cirio, che ieri, dalla stazione di Cuneo, con il fischietto, in versione capotreno, ha dato il via al viaggio inaugurale.

E' stato un grande lavoro del territorio quello che ha permesso la ripartenza del treno. Lo ha detto Cirio, lo hanno detto i tanti sindaci presenti, non solo quelli del paesi attraversati dal treno. Perché ieri è stata una festa per l'intera provincia.

Ieri vi abbiamo raccontato la festa, con foto e immagini. Oggi diamo la parola ai tanti protagonisti di questo evento, a partire dal CEO di Arenaways, Matteo Arena, che ha investito per riportare il treno su questa linea.

Non sostenibile per Trenitalia. Ed è infatti una grande scommessa per questa compagnia privata, che riaprirà anche, nel 2028, la Ceva-Ormea. Si guarda anche alla Cuneo-Mondovì.

Un grande lavoro che ha bisogno di una componente indispensabile: l'utilizzo da parte della popolazione. E' stato l'appello di tutti: a partire dal presidente della Provincia Luca Robaldo al sindaco di Savigliano Antonello Portera, fino a Matteo Arena, CEO della compagnia che da domani darà il via al servizio: "Vogliamo fare tanto. Noi abbiamo portato il treno, sta ai cittadini iniziare ad usarlo".

Sui binari di RFI correranno treni ATR 220 da 155 posti, che collegheranno i due capolinea con 24 corse giornaliere, dal lunedì al venerdì, con una riduzione delle corse nel weekend.

Questi gli orari:

Una corsa Cuneo-Saluzzo costa 4.6 euro. Come e dove acquistare i biglietti? A questo link tutte le informazioni: https://arenaways.it/it/orari-e-tariffe/dove-acquistare

Non ci sono altre condizioni perché questa tratta diventi sostenibile. Ci hanno creduto la Regione, l'Agenzia per la Mobilità piemontese, i sindaci, i comitati che da anni difendono e sostengono le ferrovie locali.

Ora la sfida passa al territorio. Per mantenere vivo il treno bisogna utilizzarlo.