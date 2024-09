A Ormea torna “La Quercia del Myr”: la premiazione si svolgerà il 19 ottobre

Si avvicina la cerimonia di premiazione del prossimo 19 ottobre presso la Sala della Società Operaia a Ormea, nel corso della quale verranno annunciati i vincitori del Premio “La Quercia del Myr” 2024, che anche in questa VIII edizione ha visto concorrere un gran numero di autori (ben 182!) con opere edite e inedite di narrativa italiana per le tre sezioni in gara: Racconti, Romanzo edito e Romanzo Inedito.

Per ognuna di queste tre sezioni verrà indicato dalla Giuria Tecnica un vincitore e tra questi il vincitore assoluto del Premio “La Quercia del Myr” 2024.

Accanto alle opere in gara la Giuria del premio assegnerà come ogni anno importanti riconoscimenti a quattro ospiti d’onore di fama riconosciuta a livello nazionale e internazionale che nel corso del tempo hanno raccolto un condiviso apprezzamento di critica e di pubblico e che quest’anno sono: Claudio Bo per il Premio alla Carriera; Luca Crovi per il Premio Giallista dell’anno; Valeria Tron per il Premio Montagna e Valentina Guani per il Premio Traduttore e porterà il proprio saluto il vincitore Assoluto dell’edizione 2023 del Premio “La Quercia del Myr” Paola Varalli.

Durante la cerimonia, secondo tradizione, gli ospiti dialogheranno con i moderatori e organizzatori Bruno Vallepiano e Carlo Turco e verranno letti brani delle opere vincitrici da parte dell’attore Lello Ceravolo accompagnate dalle note della pianista Carla Bellini. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta streaming sul sito e sui canali social della Associazione culturale Savin organizzatrice del Premio.

I partner del Premio

Il Premio “La Quercia del Myr” è organizzato dalla Associazione culturale Savin con il patrocinio del Consiglio Regionale del Piemonte, della Provincia di Cuneo, dell’ATL Cuneese, la partnership del blog GialloeCucina.tv e con il patrocinio e il sostegno del Comune di Ormea.