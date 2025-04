Fossano, successo del Lions Day, una lunga storia di servizio e solidarietà

Il Lions Day è la giornata della visibilità del Lions International, la più grande Organizzazione di Servizio Umanitario mondiale, fondata da Melvin Jones nel 1917.

L’obiettivo è promuovere la prevenzione sanitaria, la solidarietà e la cultura del volontariato, facendo conoscere sempre di più questa realtà formata da oltre 1,4 milioni di uomini e donne che hanno a cuore il “fare del bene” per il prossimo.

In Italia i soci sono circa 39mila organizzati con 17 Distretti aggregati nel Multidistretto 108 Italy; il Distretto 108Ia3 comprende il Piemonte sud occidentale e la Liguria di ponente, con oltre 2mila soci in 65 Club.

Al primo posto dell’essere Lions c’è la presa di coscienza dei bisogni della gente, delle comunità e dell’intera umanità ed usare la propria intelligenza, le amicizie ed il proprio lavoro per soddisfarli.

“Abbracciamoci col cuore” è stato lo slogan del Lions Day di domenica 13 aprile a Fossano, la manifestazione organizzata dal distretto 108Ia3 Lions e Leo Fossano e Provincia Granda, che ha voluto far conoscere, in una giornata, i Lions, i loro service, con tante iniziative benefiche.

Il centro della città si è riempito di service significativi, di attività preziose e di immagini eloquenti, che hanno testimoniato la generosità nell’aiuto alla comunità che è alla base dei principi lionistici.

L’evento ha attirato l’attenzione dei cittadini coinvolti dalla vivace atmosfera creata dai coloratissimi stand e dalle numerose iniziative proposte tra cui la raccolta degli occhiali usati, con il pubblico che ha potuto rendersi conto di quanto l’operatività dei Lions sia essenziale per il territorio.

In questa giornata all’insegna della solidarietà e del servizio, in cui si è parlato, tra l’altro, del progetto Un poster per la pace e del progetto Martina per la prevenzione dei tumori giovanili, ha preso parte anche il Governatore del Distretto Lions 108Ia3, Vincenzo Benza, che ha espresso profonda gratitudine per l’impegno dei soci intervenuti, riservando uno spazio a premiazioni e riconoscimenti sul palco del teatro Portici.

Il Lions Day 2025 si è confermato un evento capace di unire generazioni diverse sotto il segno della solidarietà, dell’informazione e della speranza. A suggellare la giornata, l’arrivo di tanti soci di Club del territorio, tra cui una delegazione del LC Bra Host in felpa gialla e blu (i colori del Lionismo), trasformando per un giorno la cittadina degli Acaja in una piccola, ma orgogliosa capitale della generosità e dell’impegno civico.

Lions Clubs International

Fondato nel 1917 a Chicago, il Lions Clubs International è la più grande associazione di servizio; presente in oltre 200 paesi e aree geografiche del mondo e forte di oltre 1,4 milioni di soci offre servizio umanitario e servizi di utilità sociale dovunque ci sia bisogno.

Il suo braccio operativo è la LCIF, la Fondazione Internazionale del Lions Clubs, che interviene a sostegno di aree e popolazioni in crisi per catastrofi naturali o emergenze di guerra e che finanzia progetti a medio e lungo termine di solidarietà sociale, con una particolare attenzione riservata ai non vedenti.