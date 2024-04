Saluzzo, entusiasmo per il taglio del nastro del nuovo campo da calcio "Damiano 2"

Con il Saluzzo Calcio al gran completo, 11 squadre, dalla prima che milita nel Campionato di Eccellenza dominando la classifica, fino ai più piccoli, è sfilata l’emozione, la soddisfazione e l’entusiasmo per il taglio del nastro del “Damiano 2”, il nuovo campo sintetico da calcio a 11, di ultima generazione, riqualificato nel complesso sportivo di via della Croce.

"Una marcia in più per la nostra organizzazione - hanno sottolineato Andrea Angelino vicepresidente Saluzzo Calcio e Andrea Quaranta responsabile del Settore giovanile.

"Un campo di qualità all’avanguardia che consente di giocare anche in condizioni meteo non ottimali - sottolinea con i ringraziamenti all’Amministrazione il presidente della società Gianpiero Borello.

"E’ importante per la prima sguadra e per il settore giovanile, dove cresce la prima squadra. Non manca piu nulla per essere competivi sotto tutti gli aspetti. Il Saluzzo Calcio deve tornare ad essere il polo finale per i ragazzi che si avvicinano a questo sport".

Il campo, realizzato agli inizi degli anni ‘90, era ormai caratterizzato da un manto erboso non più adeguato al livello di utilizzo e risultava sempre più di difficile gestione e manutenzione, ha spiegato il vicesindaco Franco Demaria, legato alla struttura come giocatore e tifoso appassionato di questo sport.

Si è intervenuti a sostituire il manto erboso con un manto in erba sintetica di ultima generazione, in grado di garantirne l’omologazione LND delle dimensioni 100x60m, per competizioni fino alle categorie nazionali juniores, eccellenza e femminile nazionale.

Oltre al tracciamento del campo, sono state realizzate 2 porte regolamentari per il calcio a 11 e 2 panchine allenatori. L’intervento ha previsto anche la sistemazione dell’area circostante con una nuova recinzione sui lati corti del campo da calcio, 2 nuovi accessi pedonali e 2 nuovi accessi carrai e altri lavori di miglioramento. Ad essi si è aggiunto (grazie all’offerta tecnica migliorativa delle aziende aggiudicatarie Agrogreen e Limonta Sport) un campo di calcio a 5.

Tutto l’intervento (770 mila euro) è stato finanziato con fondi PNRR. Il Comune ha partecipato con una integrazione per l’acquisto delle porte e la sistemazione di una parte dell’area esterna.

“E' la realizzazione di un altro tassello voluto dell’Amministrazione per la creazione di poli sportivi e luoghi di aggregazione dove i ragazzi si possano esprimere in sicurezza” - ha aggiunto il sindaco Mauro Calderoni.

Erano presenti all’inaugurazione, avvenuta dopo la benedizione da parte del parrocco del Duomo don Roberto Salomone, il consigliere regionale Paolo Demarchi, il consigliere provinciale Silvano Dovetta e il luogotenente dei Carabinieri Fabrizio Giordano.