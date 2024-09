Ampia partecipazione a Garessio per la giornata solidale dell'Auser

Musica, gastronomia, presentazioni di libri e incontri formativi hanno permesso di trascorrere una giornata piacevole e solidale, con l'obiettivo di raccogliere fondi a sostegno del sodalizio che offre servizi alla valle, con iniziative di sostegno a persone in condizioni di necessità, soprattutto anziane: accompagnamenti nei centri di cura, consegnando pasti a domicilio, nel contrasto alla solitudine e per la spesa alimentare e farmaceutica.

"Un grande ringraziamento ai volontari, uniti e con uno spirito vincente, alla Proloco di Garessio per l'ospitalità e alle amministrazioni del territorio per la loro presenza costante. - dice il presidente Auser Val Tanaro, Avv. Natale Roberi - "Gli unici nostri proventi per affrontare i costi delle attività e dei servizi che svolgiamo sono quelli derivanti dal 5 per mille, dalle donazioni e dal tesseramento dei soci. I nostri prossimi obiettivi sono l’acquisto di una vettura adibita al trasporto e reperire le risorse per sostenere le spese dei viaggi, ringraziamo quindi chi in un modo o nell'altro capisce l'importanza dell'Auser".