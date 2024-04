Vetri frantumati delle auto a Cuneo, la sindaca: "Episodi isolati, ma capisco lo sdegno dei cittadini"

Sui recenti fatti di cronaca che hanno colpito e continuato a colpire la città, in particolare gli atti di vandalismo ai danni di molte vetture parcheggiate e delle decine di vetri frantumati, la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero ha inviato una breve dichiarazione, con la quale evidenzia come si stia facendo il possibile, ciascuno per le proprie competenze, per fermare questi episodi.

“Siamo in contatto costante con le Forze dell’ordine che stanno indagando su queste incresciose vicende. Dal canto nostro, per quel che è delle competenze della Polizia locale, ovviamente non facciamo mancare la collaborazione, secondo quanto ci viene richiesto e nei limiti dei compiti della nostra forza di polizia.

Immagino lo sdegno delle persone colpite e dei cittadini che leggono simili notizie.

Le Forze dell’ordine sono al lavoro per arrivare a una soluzione di questi episodi che si sono ripetuti, ma che sappiamo essere isolati, per quanto spiacevoli”.