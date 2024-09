Grande successo per la prima edizione della Pigiama Run nel saluzzese

Grande successo della Pigiama Run organizzata per il primo anno dal gruppo Lilt (Lega Italiana per la lotta contro i tumori) di Saluzzo che venerdì 20 settembre ha partecipato alla camminata non competitiva assieme ai partecipanti di Revello, Martiniana Po e Rifreddo.

Una camminata si è svolta anche a Verzuolo.

La maratona solidale non competitiva ha destinato i fondi raccolti in tutti i Pigiama Run della provincia di Cuneo a sostegno del reparto di oncologia pediatrica dell'Ospedale di Savigliano.

“Sono state 2 ore, dalle 18 alle 20 molto belle, in allegria e con una serena atmosfera – afferma la referente della Lilt di Saluzzo Rosalba Pasero. -Il nostro gruppo ha fatto contare 146 iscritti di cui 31 da Saluzzo, 32 da Martiniana, 61 da Revello e 22 da Rifreddo. Per un totale di circa 1900 euro raccolti.

La rispondenza è stata buona perché nei Comuni di Revello, Rifreddo e Martiniana da mesi funzionano i gruppi di cammino (che sono un progetto proposto all'Asl Cn1) e si ritrovano una sera la settimana per il trekking. È stato quindi più facile far conoscere l'iniziativa e raccogliere le adesioni.

La conclusione si è tenuta nel cortile del Municipio di Revello. A Verzuolo hanno partecipato un centinaio di persone donando circa 1400 euro. Un risultato soddisfacente – riferisce Pasero – per essere stata la prima volta dell'iniziativa in loco. Sul sito della Pigiama Run la cifra a livello provinciale di 921 iscritti per un incasso di 13.461 euro. In realtà – conclude Pasero - con le ultime iscrizioni del venerdì pomeriggio sono stati 950 per un totale che ha superato i 13.800 euro”.

I fondi saranno interamente destinati all'acquisto del transilluminatore per la pediatria oncologica dell’Ospedale di Savigliano, uno strumento fondamentale che faciliterà il lavoro del personale sanitario, migliorando il trattamento dei giovani pazienti.

L’iniziativa ha portato non solo un importante contributo economico, ma anche un’occasione di aggregazione e sensibilizzazione per i partecipanti, che hanno dimostrato un forte spirito solidale