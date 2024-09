Incidente a Caraglio: errata corrige

Non è stato dovuto a un incidente sul lavoro il ferimento a un arto di un 39enne avvenuto oggi in via Cesare Battisti a Caraglio. E’ quanto viene precisato da quanti hanno chiamato i soccorsi in seguito al sinistro verificatosi questa mattina nella cittadina cuneese, non al civico 73 di quella, come riferito dal Servizio Regionale 118 e da come ripreso dal nostro giornale, ma a poca distanza, al civico 69.

L’uomo era stato trasportato con l’eliambulanza del 118 al Cto di Torino con un codice di gravità giallo.