A Cuneo doppio appuntamento con l'arte contemporanea con Living Room e Connecting Worlds

Venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 settembre torna il fine settimana dell’arte contemporanea cuneese. L’appuntamento è composto dall’opening della residenza artistica LIVING ROOM e dall’evento diffuso CONNECTING WORLDS, che quest’anno, in sintonia con Cuneo Città Alpina 2024, hanno come tema comune la riflessione sul ritorno alla montagna: BACK TO THE MOUNTAINS. Il titolo vuole essere l’invito a costruire un domani di possibilità, per un nuovo movimento da e verso le aree montane e metromontane.

LIVING ROOM ha portato artistə italianə e internazionali - Ruben Brulat, Ramona Ponzini, Françoise Vanneraud e il duo composto da Nicolò Colciago e Stefano Comensoli - a compiere un’esperienza di esplorazione sul territorio cuneese, in seguito alla quale, progetti artistici inediti vengono prodotti e presentati durante tre giorni di apertura al pubblico. Back to the Mountains è l’incipit dal quale lə artistə sono partitə per esplorare quattro valli della provincia di Cuneo: Gesso, Pesio, Stura e Vermenagna. Sotto la guida e il supporto delle Aree Protette Alpi Marittime, si sono addentratə alla scoperta di ricchezze naturali, culturali e sociali dei territori montani, in un viaggio caleidoscopico tra rimandi al passato, indagini sul presente e riflessioni sul futuro della montagna. Accolte all’interno di quattro luoghi fulcro nel centro storico di Cuneo - Museo Diocesano, Conservatorio G.F. Ghedini, nel cortile del giornale La Guida, Teatro Toselli - le installazioni portano la montagna in città, sollecitando una sempre maggiore presa di coscienza rispetto alla necessità di ripensare il nostro modo di abitare il mondo e di dare forma a una nuova etica del pensiero globale.

CONNECTING WORLDS è un evento pubblico fondato sul dialogo tra arte contemporanea e ricerca scientifica. Nato nel 2018 da un’iniziativa del Parco Fluviale Gesso e Stura di Cuneo, è giunto alla terza edizione e mantiene intatta la sua vocazione di entrare in dialogo diretto con le persone operando fisicamente nello spazio collettivo, per una partecipazione attiva e accessibile alla creazione di scenari di sostenibilità. Mediante fotografia, video, scultura e installazioni, le opere – anche prodotte appositamente per questo progetto – offrono una visione caleidoscopica attraverso alcuni dei grandi temi che vedono protagonista la montagna di oggi e di domani. Narrazioni nelle quali luoghi ed ecosistemi, viventi e non viventi, sono tutti partecipi di un unico e inderogabile bisogno di cura, connessione e coevoluzione. Le opere, in dialogo con una serie di contributi scientifici di ricercatrici e ricercatori, nonché di figure provenienti dal mondo accademico italiano e internazionale, sono esposte all’interno della tenda Ferrino 1870, ideata da Anna Ferrino e progettata dal designer Moreno Ferrari.



Connecting Worlds si sviluppa fisicamente in Largo Giovanni Audiffredi. Un’installazione del collettivo Mali Weil viene presentata in maniera diffusa in via Roma e presso l’Info Point del Parco Fluviale Gesso e Stura. I pomeriggi in Largo Audiffredi saranno inoltre animati dai laboratori collaborativi per tutte le età, dal titolo NOI SIAMO NATURA. Guidati dalle suggestioni di ‘Rosso di cielo’ di Chiara Carminati e Alessandro Sanna e in compagnia del team didattica del Parco fluviale, lasciamoci stupire dalla natura, domandandoci quali altre sfumature possano esistere fuori e dentro di noi. Cosa pensi osservando il tuo corpo riflesso a terra? Come dialogano la tua ombra e il volume del tuo corpo con quanto ci circonda? Alberi, persone, forme antropiche della città frammiste a elementi naturali daranno vita a un grande telo che da bianco si tingerà di colori e forme. I laboratori del Parco fluviale Gesso e Stura sono a cura di ITUR, la partecipazione è libera e gratuita. In caso di pioggia si terranno presso La Casa del Fiume.



LIVING ROOM 2024

Artisti: Ruben Brulat, Ramona Ponzini, Françoise Vanneraud e il duo composto da Stefano Comensoli e Nicolò Colciago

Curatore: Andrea Lerda

Periodo di Residenza: luglio – agosto 2024

Opening: venerdì 27 settembre dalle 17.00 alle 20.00 / sabato 28 e domenica 29 settembre dalle 16.00 alle 20.00 Visite guidate gratuite, prenotazione su www.art-ur.it

L’iniziativa è organizzata e promossa dall’Associazione Art.ur a cura di Andrea Lerda col patrocinio della Città di Cuneo nell’ambito di Cuneo Città Alpina 2024 con la collaborazione delle Aree Protette Alpi Marittime con il contributo di Compagnia di San Paolo, Regione Piemonte, Fondazione CRC, Fondazione CRT Sponsor tecnico Lovera Palace Hotel

Per ulteriori informazioni: sito: www.art-ur.it Facebook e Instagram: @associazioneartur Contatti: segreteria@art-ur.it; 351 951 0862

CONNECTING WORLDS 2024

Artisti: Christian Fogarolli, Caterina Gobbi, Kyriaki Goni, Helle Siljeholm, Marieke van der Velde, Mali Weil

Curatore: Andrea Lerda Opening: venerdì 27 settembre dalle 10.00 alle 22.00 /sabato 28 e domenica 29 settembre dalle 10.00 alle 22.00

Ingresso libero

L’iniziativa è organizzata e promossa dall’Associazione Art.ur e dal curatore Andrea Lerda con il sostegno e la collaborazione del Parco Fluviale Gesso e Stura Cuneo col patrocinio della Città di Cuneo nell’ambito di Cuneo Città Alpina 2024 con il contributo di Compagnia di San Paolo, Regione Piemonte, Fondazione CRC, Fondazione CRT, Comune di Cuneo – Parco fluviale Gesso e Stura nell’ambito di Lungo le vie dell’acqua Partner tecnico Ferrino

