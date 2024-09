Giovane motociclista albese vittima di un incidente a Iglesias, in Sardegna

Non sono al momento note le generalità del 28enne motociclista albese che nella mattinata di oggi, giovedì 26 settembre, ha perso la vita in seguito a un incidente stradale in cui è stato coinvolto a bordo della propria moto a Iglesias, in Sardegna.

Secondo le prime informazioni che giungono dal posto il sinistro si è verificato alla periferia della cittadina, nella provincia del Sud Sardegna. Il ragazzo, che avrebbe fatto parte di una comitiva di motociclisti, si è scontrato con un bus dell'Arst, l’Azienda Regionale Sarda dei Trasporti.

Purtroppo inutili i soccorsi prestati al giovane sul posto, dove sono intervenuti i servizi di emergenza sanitaria della zona insieme ai Carabinieri e ai Vigili del Fuoco.

***

Articolo in aggiornamento.