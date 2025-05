Qualche disagio al traffico all'uscita di Dronero, all'altezza della rotonda per Pratavecchia, attorno alle 19 di oggi 1° maggio.

In zona si stanno creando lunghe code, ma fortunatamente le conseguenze, per i coinvolti, non sarebbero gravi. Una sola vettura coinvolta, finita contro un palo della luce dopo essere uscita di strada.

Sul posto una pattuglia dei carabinieri e due ambulanze.