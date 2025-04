A causa di un incidente stradale, avvenuto nella tarda mattinata odierna, è ancora chiuso il tratto autostradale tra Cherasco e Bra/Marene, in entrambe le direzioni.

Il sinistro, che si è verificato tra gli svincoli di Bra e Cherasco in direzione Asti, non ha causato feriti ma ha provocato danni alla carreggiata per la cui messa in sicurezza si è reso necessario il provvedimento di chiusura.

Ancora sconosciute le tempistiche esatte per la riapertura.