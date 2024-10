Alba, mancato rispetto dell'ordinanza "anti-alcol": multati due esercizi commerciali

Si snoda su diversi fronti l'attività della polizia municipale di Alba. Da un lato è una fase studio e di riorganizzazione alla luce delle linee guida del documento unico di programmazione, dall'altro prosegue l'attività di controllo e monitoraggio quotidiano.

Proseguono nella zona della stazione e aree limitrofi i controlli per l'attuazione dell'ordinanza che vieta la vendita di bevande alcoliche nei bar e negli esercizi commerciali limitrofi alla stazione (giardini di via Roma, corso Fratelli Bandiera, corso Matteotti, via Mameli, corso Banská Bystrica): dalle ore 13 alle ore 6 del giorno successivo. Sono state elevate due sanzioni e sequestrate le bottiglie vendute.

Intensificati anche i controlli sulle strade: nella notte tra venerdì e sabato un'auto, dopo un incidente, ha distrutto un palo della segnaletica stradale ed è fuggita. La polizia municipale è riuscita a risalire alla targa del veicolo, a multare il guidatore e a denunciarlo per ottenere il risarcimento dei danni. Un'automobilista è stato fermato, inoltre, con la patente scaduta.

Un altro fronte su cui l'assessore all'Ambiente Roberto Cavallo ha chiesto aiuto alla polizia municipale è stato la sorveglianza sull'abbandono dei rifiuti lungo il Tanaro, con il coordinamento tra forze dell'ordine.

Spiega il comandante della polizia municipale albese Antonio Di Ciancia: "Una migliore comunicazione e un passaggio fluido di informazioni è utile a tutti. Per questo motivo abbiamo in programma degli incontri specifici con la Forestale e gli ausiliari ecologici dell'Egea".