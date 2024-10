“Una manovra per la vita”: formazione nelle piazze di Saluzzo e Savigliano

Sabato 12 ottobre, in occasione della Giornata “Una manovra per la vita”, l’Asl CN1 organizza alcune postazioni di addestramento sul territorio, precisamente a Saluzzo in piazza Risorgimento e a Savigliano in piazza Santarosa.

Tra le ore 15.30 e le 18.30 saranno presenti volontari del soccorso (Croce Rossa e Croce Verde) insieme a medici e infermieri, istruttori certificati SIMEUP (la Società Italiana di Medici di Emergenza e Urgenza Pediatrica), a disposizione di chi vorrà prendere parte all’iniziativa. Sono previsti brevi corsi gratuiti della durata di 15-20 minuti. I partecipanti saranno addestrati con l’ausilio di specifici manichini, allo scopo di acquisire le abilità pratiche necessarie.

L'Istat riscontra che il 27% delle morti accidentali nei bambini da 0 a 4 anni avviene per soffocamento. In Italia oltre di 50 persone ogni anno (oltre 1 a settimana), in grande maggioranza bambini, perdono la vita per l'ostruzione delle vie aeree, mentre in Europa ogni anno muoiono 500 bambini per soffocamento.

Saper soccorrere un bambino vittima di inalazione di corpo estraneo permette di salvargli la vita. In questi casi bisogna agire subito, di persona. La soluzione di delegare l’assistenza ai servizi di soccorso ritarda la probabilità di sopravvivenza senza esiti.

In attesa dell’arrivo dell’ambulanza è necessario iniziare ad intervenire perché dopo pochi minuti di arresto cardio-respiratorio si verificano esiti cerebrali permanenti.



La SIMEUP (società Italiana di Emergenza Urgenza Pediatrica) organizza ogni anno una giornata nazionale volta a diffondere nella popolazione la conoscenza delle manovre salvavita.