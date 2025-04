"Parole incrociate": parte il progetto dedicato ai disturbi della alimentazione e nutrizione

Inizia con un evento per i medici di medicina generale e i pediatri il progetto sui disturbi dell’alimentazione e della nutrizione: "parole incrociate".

Le parole da dire? le parole da non dire? Gli atteggiamenti da avere? e quelli da evitare? Rispondere a queste domande è lo scopo del progetto parole incrociate organizzato dall’Associazione A-fidati di Cuneo insieme all’Officina di counseling nutrizionale di Bra.

Il programma prenderà vita sabato 17 maggio a Saluzzo con una serata/evento dedicata ai medici di medicina di generale e ai pediatri del territorio compreso nei confini dell’Asl Cuneo 1.

L’evento, gratuito, avrà inizio alle 16 con una formazione che fornirà Informazioni sul primo approccio alle famiglie di pazienti con disturbi dell’alimentazione e della nutrizione usando tecniche di Counseling Nutrizionale ad approccio sistemico. Obbiettivo è imparare, tramite la tecnica del counseling nutrizionale a:- Accogliere la richiesta delle famiglie con paziente affetto da DAN - Costruire la relazione terapeutica con il paziente e con la famiglia.

Dopo la formazione, che si svolgerà nei locali del Monastero della Stella ( piazzetta Trinità) ci si sposterà alle 21 al Cinema Teatro Magda Olivero ( piazza Cavour) per assistere alla messa in scena dello spettacolo " FAME MIA" di e con Annagaia Marchioro, spettacolo per la regia di Serena Senigaglia, che tratta l’argomento con ironia e intelligenza.

L’intera giornata permetterà ai partecipanti di ottenere crediti formativi ECM.

La messa in scena serale sarà aperta anche al pubblico, previa prenotazione, con lo scopo di permettere a tutti di godere degli spunti che la piece solleciterà e per passare un messaggio importantissimo alla base del progetto: tutti siamo la rete dei ragazzi ed è importante lavorare insieme affinchè questa rete sostenga davvero chi manifesta la problematica.

Durante la serata sarà presentato il calendario degli incontri che si svolgeranno sulle piazze del territorio. Questi saranno dedicati alle famiglie/formatori/allenatori/amici e avranno lo scopo di suggerire la parole da utilizzare i toni e i modi per permettere che le nostre parole continuino ad INCROCIARSI con quelle dei ragazzi affetti DAN (Date degli INCROCI 20 maggio Busca, 3 giugno Savigliano, 10 giugno Moretta, 17 giugno Fossano tutti alle ore 20.30).

Per i dettagli sui vari incontri è consigliato di seguire le pagine di A-Fidati Odv e Officina di Counseling Nutrizionale.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito grazie al sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo Lions Saluzzo Savigliano

Lions Scarnafigi e Piana del Varaita Michele Cardino (Private Banker Fideuram) Farmacia Monchiero (Savigliano).

Tutti i Comuni interessati hanno appoggiato l’iniziativa con il patrocinio e l’utilizzo gratuito delle sale dove avverranno gli incontri.