Efficienza energetica per le PMI italiane: il contributo di Luca De Rosa e Global Power Spa

La transizione energetica rappresenta una sfida e un’opportunità per le piccole e medie imprese (PMI) italiane. In un contesto di crescenti costi energetici e nuove regolamentazioni europee, l'efficienza energetica può diventare un fattore competitivo chiave. Luca De Rosa, Presidente e AD di Global Power Spa , è convinto che le PMI italiane possano trarre grandi vantaggi dall’adozione di soluzioni di efficienza energetica e dalla partecipazione alle Comunità Energetiche.

Efficienza energetica: un vantaggio competitivo

Le PMI italiane, che rappresentano il 99% del tessuto imprenditoriale del Paese, sono spesso gravate da alti costi operativi, tra cui quelli energetici. "Implementare soluzioni di efficienza energetica non solo riduce i costi, ma identifica l’azienda come motore di un processo virtuoso migliorandone la reputation", spiega De Rosa. Attraverso tecnologie come il fotovoltaico e i sistemi di accumulo, le PMI possono autoprodurre parte dell'energia necessaria alle loro attività.

Efficientare il complesso edificio-impianto, infatti, consente di ridurre gli impatti ambientali, un aspetto sempre più importante agli occhi degli investitori e dei consumatori. " In un contesto di mercato sempre più condizionato dall’adozione di policy aziendali che certificano il livello di sostenibilità delle organizzazioni, le aziende che realizzano progetti di efficientamento e si fanno promotrici di buone pratiche avranno più chance di mercato ", aggiunge De Rosa.

Le Comunità Energetiche: un modello vincente

Un altro modo in cui le PMI possono trarre vantaggio dalla transizione energetica è attraverso la partecipazione alle Comunità Energetiche.

"Le Comunità Energetiche", spiega De Rosa, "offrono benefici immediati in termini di autoconsumo collettivo ottimizzato, risparmio economico e riduzione delle emissioni di CO2". Questo modello consente alle PMI di accedere a energia a prezzi ridotti e di migliorare la loro competitività nel mercato globale a fronte di investimenti ridotti e finanziamenti in conto capitale tramite il PNRR. La nostra ESCO Global Power Service è molto attiva su questo tema.

Accesso ai finanziamenti e agevolazioni

Le PMI che investono in soluzioni di efficienza energetica possono anche beneficiare di finanziamenti agevolati e incentivi fiscali. De Rosa sottolinea l'importanza dei fondi del PNRR, che prevedono specifici finanziamenti per progetti legati alla sostenibilità energetica. "È fondamentale che le PMI colgano queste opportunità per innovare e crescere", afferma.

Luca De Rosa, presidente di Global Power Spa, crede fermamente che l'efficienza energetica e la partecipazione alle Comunità Energetiche rappresentino un'opportunità unica per le PMI italiane. In un momento di grande cambiamento per il settore energetico, le aziende che sapranno adattarsi potranno trarre enormi vantaggi in termini di riduzione dei costi e miglioramento della competitività, oltre che di sostenibilità ambientale e sociale.