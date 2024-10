Emozione e solidarietà: incanta i presenti il racconto di Giuseppe De Lucia e il sostegno ad Amico Sport

Giovedì 10 ottobre, presso la Biblioteca Civica di Cuneo, si è svolta la presentazione del libro "Il mio percorso di vita" di Giuseppe De Lucia, un evento che ha riscosso un grande successo con la presenza di oltre 70 persone. L'incontro, atteso da molti, ha visto la partecipazione di figure importanti della città, tra cui la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, il vicesindaco Luca Serale, il consigliere Beppe Lauria e la consigliera Serena Garelli, che ha avuto il compito di condurre e presentare la serata. Tra i presenti anche già presidente della Fondazione CRC Ezio Raviola.

Durante la serata, un momento particolarmente toccante è stato il racconto di Giuseppe De Lucia, che ha condiviso un episodio personale: a soli 23 anni, ha lasciato Napoli con la sua compagna per cercare nuove opportunità e un futuro migliore. Questo passaggio, che ha segnato l’inizio del suo lungo percorso verso il successo, ha commosso profondamente il pubblico.

Giuseppe De Lucia ha dichiarato, una volta terminata la presentazione "… i miei ringraziamenti sono per e tante persone presenti all’evento, che visto l’orario, non era scontato. Ringrazio la sindaca, il vicesindaco e Serena per il loro tempo e supporto. Spero di organizzare nuove date per chi non è riuscito a partecipare. Sono felice della presenza dei ragazzi di Amico Sport, che con le loro testimonianze hanno rafforzato il nostro messaggio sul fare del bene. Sono fiero di aver avuto al mio fianco la mia famiglia. Abbiamo quasi terminato i libri, la libreria non si aspettava un risultato del genere".

Giuseppe De Lucia, maestro pizzaiolo pluripremiato, ha deciso di scrivere "Il mio percorso di vita" per raccontare la sua storia fatta di sacrifici, passione e determinazione. Il libro non solo descrive i momenti salienti della sua carriera, ma vuole essere anche una fonte d’ispirazione per i giovani che si trovano a dover affrontare difficoltà, dimostrando che con la volontà è possibile raggiungere i propri obiettivi.

L’atmosfera è stata arricchita dalla testimonianza di quattro atleti dell'associazione Amico Sport, i quali hanno parlato dell'importanza di praticare attività insieme, sempre con il sorriso. Il ricavato della vendita del libro, infatti, è stato interamente devoluto a questa associazione che promuove l'inclusione attraverso lo sport e festeggia i suoi 30 anni di attività a favore dei ragazzi con disabilità del territorio.

“E’ stata una prima entusiasmante esperienza come moderatrice e averlo fatto per un libro il cui ricavato andrà per l’associazione Amico Sport è stato doppiamente motivante ”… precisa Serena Garelli “… sono molto felice perché la data zero a Cuneo della presentazione del libro con Giuseppe è stato veramente un successo! Fare del bene fa bene!”

L'evento si è concluso con un grande applauso, lasciando nei partecipanti un messaggio di speranza e resilienza, grazie alla storia di De Lucia, che è riuscito a trasformare le difficoltà della vita in successi straordinari.