Incidente con un'arma da fuoco a Santa Vittoria d'Alba, durante una battuta di caccia, nella mattinata di oggi domenica 13 ottobre.



E' di un ferito, in codice giallo, il bilancio riportato dai soccorritori.

Sul posto è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso dell'emergenza sanitaria regionale 118 per gli accertamenti e la presa in carico con relativa valutazione dell'ospedale dove trasportarlo.



NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO