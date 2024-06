I Moti di Stonewall e la Giornata Mondiale dell'Orgoglio LGBTQIA+

Oggi, venerdì 28 giugno, è una data simbolica nella lotta contro le discriminazioni legate al genere ed all’identità sessuale: si celebra infatti la Giornata Mondiale dell'Orgoglio LGBTQIA+, nonché giornata riconosciuta per i Pride in tutto il mondo.

Era la notte tra il 27 e il 28 giugno 1969 quando degli agenti della polizia statunitense entrarono allo Stonewall Inn, un locale nel Greenwich Village di New York, con l'obiettivo di arrestare chi non aveva documenti o era vestito con abiti del genere opposto. Negli anni Cinquanta l’intensificarsi della repressione omosessuale permetteva le incursioni nei “locali gay”, che divennero una costante fino agli Sessanta: le persone omosessuali e transgender, considerate colpevoli di crimine, potevano essere arrestate per i motivi più disparati, come ad baciarsi, consumare alcolici e vestirsi con abiti non definiti in linea con il loro genere sessuale.

Quella notte del 1969, le cose però non andarono come previsto e molte persone si opposero alla polizia, dando origine a numerose proteste che si protrassero per i giorni a seguire, passate alla storia come i Moti di Stonewall.