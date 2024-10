Alla Croce Verde di Saluzzo un nuovo corso per diventare volontari

Prenderà il via il 14 novembre il nuovo corso gratuito, aperto a tutti i cittadini maggiorenni per diventare volontari soccorritori della pubblica Assistenza Croce Verde di Saluzzo.

La formazione, riconosciuta e certificata dalla Regione Piemonte secondo lo standard formativo regionale, consente di ottenere la qualifica di volontario soccorritore e quindi di operare sulle ambulanze e sugli automezzi della Croce Verde, sia per i trasporti di tipo ordinario sia in emergenza sanitaria.

Il corso prevede 54 ore di lezione in aula e prove pratiche, inoltre il percorso di formazione include la possibilità di avere l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore semi automatico esterno.

Gli argomenti trattati durante le lezioni riguarderanno diverse tematiche tra cui i codici d’intervento, i mezzi di soccorso, il linguaggio radio e le comunicazioni, la gestione dell’emergenza, la rianimazione cardiopolmonare, l’utilizzo del defibrillatore, il trattamento del paziente traumatizzato, il bisogno psicologico della persona soccorsa.

Alla fine del corso i nuovi volontari saranno ammessi al tirocinio pratico protetto di ulteriori 100 ore, durante il quale dovranno svolgere, affiancati da personale esperto, trasporti in emergenza su autoambulanza e servizi ordinari.

Per informazioni e adesioni contattare la Croce Verde Saluzzo con sede in via Volontari del soccorso 2, allo 0175-47000 tutti i giorni dalle 8 alle 20, oppure via

mail info@croceverdesaluzzo.it.

Per incontrare la popolazione e presentare al meglio questa importante realtà, il team della formazione organizza una serata informativa aperta a tutti che si svolgerà in data 21 Ottobre p.v. 2024 alle ore 20.30 nei locali della nostra sede.

Invitiamo chiunque abbia la disponibilità a donare qualche ora del proprio tempo alla collettività ad entrare in Croce Verde Saluzzo.

Aiutaci ad aiutare!!