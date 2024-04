Presentati a Verona gli appuntamenti per celebrare i 10 anni dal riconoscimento Unesco di Langhe, Monferrato e Roero

Prendono il via ufficialmente da Verona le celebrazioni per il decennale dall’inserimento dei Paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato nella lista Patrimonio dell’Umanità Unesco.

A salutare con un brindisi al Moscato d’Asti il via ai festeggiamenti, con la presidente dell’Associazione per il patrimonio Unesco Giovanna Quaglia e con il direttore dell’Associazione e dell’Atl Langhe, Monferrato, Roero Bruno Bertero anche il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.

Ricordando la figura di Camillo Benso Conte di Cavour: “Il primo a vedere il cibo e il vino come un veicolo di promozione e non solamente di alimentazione”, Lollobrigida ha ricordato il ruolo trainante del Piemonte per l’affermazione dei grandi vini italiani.

Oltre all’affollato evento al Vinitaly, il via ai festeggiamenti per il decennale è stato impreziosito dalla conferenza stampa nella più antica biblioteca del mondo, la Biblioteca Capitolare della città scaligera.

A svelare il ricco programma dei festeggiamenti è stata la presidente Giovanna Quaglia che ha ricordato come il sito piemontese sia il più esteso sottolineando la volontà di coinvolgere tutti i territori sottolineando il ruolo del neo direttore Bruno Bertero e di tutto lo staff dell’Ente Turismo Langhe, Monferrato e Roero.

L’appuntamento alla Biblioteca Capitolare è stato arricchito dalla mostra “F4E”, che ha presentato al pubblico i lavori fotografici realizzati dagli utenti della Cooperativa Sociale Emmaus di Alba e che sarà nuovamente visitabile a partire dal prossimo giugno, nei comuni appartenenti al territorio dei Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato.

ECCO IL PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI EVENTI

18 aprile: Workshop Patrimoni Universali presso il Ministero della Cultura a Roma

20 aprile: Teatro sociale di Alba, presentazione del Progetto Vineyard (maggiori info in cartella stampa)

Maggio-Giugno: incontri di formazione negli istituti scolastici di primo e secondo grado di LangheRoero e Monferrato

Maggio-giugno: voli frenati in mongolfiera aperti a tutti in Langhe-Roero e Monferrato

5 maggio: inaugurazione del Museo dei Paesaggi Vitivinicoli (in fase di definizione) c/o Cortile della

Maddalena ad Alba (già sede del MuDeT- Il museo del tartufo di Alba e del Mercato Mondiale del Tartufo

Bianco d’Alba)

5 maggio: Alba, volo frenato in mongolfiera aperto a tutti (in fase di definizione)

7 maggio: partecipazione al Giro d’Italia, tappa nr.4 con partenza da Acqui Terme

9 maggio: Alba, evento “La fisica che ci piace” con il Prof. Schettini

10 maggio: Torino, evento di presentazione del Decennale UNESCO al Salone del Libro

21 giugno: Food & Wine Tourism Forum al castello di Grinzane Cavour

22 giugno: Castello di Grinzane Cavour, spettacolo teatrale per compleanno Unesco: “L’ultimo giorno di sole”

di Giorgio Faletti, con l’attrice Chiara Buratti

Giugno: Mostra fotografica del decennale “La meraviglie Unesco di Langhe-Roero e Monferrato” a

Palazzo Mazzetti di Asti

Da giugno a novembre: Mostra fotografica itinerante Emmaus “F4E” nei Comuni di Langhe Monferrato

Roero

1 luglio: partecipazione alla 3° tappa del Tour de France con passaggio per Nizza, Barbaresco e Roero

12-14 settembre: partecipazione fiera WTE Genova

Settembre - ottobre: formazione presso gli istituti scolastici di primo e secondo grado di Langhe-Roero

e Monferrato

Ottobre - novembre: ciclo di conferenze di introduzione al nuovo Piano di Gestione e Monitoraggio del

sito UNESCO “I Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato”

31/10 – 3/11: partecipazione alla Borsa mediterranea del turismo archeologico

Dicembre 2024: presentazione del Piano di Gestione e degli indicatori di monitoraggio del sito UNESCO

“I Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato”