Alba, domani il sindaco Alberto Gatto parteciperà a Piedibus in piazza Monsignor Grassi

Prosegue con partecipazione fino a giovedì 17 ottobre la “Settimana Piedibus Alba”. Un’iniziativa per promuovere la mobilità pedonale verso le scuole, incoraggiare i genitori a diventare autisti Piedibus e sensibilizzare tutta la cittadinanza a stili di vita salutari e sostenibili. Ospite speciale sarà domani, mercoledì 16 ottobre, il sindaco Alberto Gatto alle 8.12 in piazza Monsignor Grassi.

Commenta l'assessore all'Assistenza scolastica e Istruzione Donatella Croce: "Abbiamo voluto anticipare la tradizionale settimana primaverile per cercare di ampliare il numero di famiglie coinvolte in questa bellissima opportunità già all'inizio dell'anno scolastico. Ringrazio tutti i volontari per il loro supporto sempre puntuale e prezioso".

Anche l'assessore all'Ambiente Roberto Cavallo ha espresso la sua personale soddisfazione: "Nella città di Alba sono attive 3 linee con 7 capolinea. Le famiglie che lo utilizzano sono sempre di più. Un grosso grazie va ai genitori che, oltre ad accompagnare i figli al capolinea spesso 'scortano' la camminata, ai volontari e a chi presidia i passaggi pedonali. Meno traffico significa meno inquinamento, più socializzazione, più movimento".

Il Piedibus di Alba ha capolinea e fermate:

Scuola U. Sacco - via De Amicis

Capolinea Montebellina

(incrocio Strada Montebellina e Corso Cortemilia) ore 8:15

Capolinea Gorizia (incrocio Via Gorizia e Corso Langhe) ore 8:07

Fermata Misureto (incrocio Via Rio Misureto e Corso Langhe) ore 8:15

Capolinea Enotria (Corso Enotria angolo Strada Vedetta) ore 8:05

Scuola G. Rodari - Corso Europa

Capolinea San Cassiano (parcheggio vicino ad Apro Formazione) è momentaneamente sospeso;

Fermata Europa (Corso Europa vicino ex Agenzia delle Entrate) ore 8:10

Capolinea Cauda (incrocio strada Cauda e Corso Piave) ore 8:05 Capolinea Tetti Blu (Viale Masera vicino sala Polivalente) ore 8:00

Fermata Verdero (Viale Masera) ore 8:05

Scuola M. Coppino di via F.lli Ambrogio