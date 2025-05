A Cuneo “Quattro chiacchiere sul talento” con Cristiano Ghibaudo

Un’occasione speciale per riflettere sul talento, sull’apprendimento e sulla crescita personale: giovedì 15 maggio 2025 alle ore 18.00, presso la Città dei talenti (via Luigi Gallo 1, Cuneo), si terrà l’incontro “Quattro chiacchiere sul talento” con Cristiano Ghibaudo, formatore, scrittore e coach professionista.

L’iniziativa, a ingresso libero, è rivolta a giovani, educatori, genitori, professionisti e a chiunque desideri scoprire nuovi modi di imparare per far splendere la luce del proprio talento. Un momento denso di spunti, in cui Ghibaudo – noto per il suo approccio coinvolgente e pratico – guiderà i partecipanti in una riflessione sul valore delle proprie potenzialità e sulle strategie per coltivarle. L'attività si terrà in modalità laboratoriale e per chi fosse interessato sarà possibile richiedere l'attestato di partecipazione.

L’evento si inserisce all’interno del progetto Città dei talenti, realizzato con il sostegno della Fondazione CRC e del Rondò dei Talenti, con Cooperativa Orso come ente capofila. Un’iniziativa che intende valorizzare le competenze di ciascuno e stimolare nuove forme di cittadinanza attiva.

È possibile prenotare il proprio posto scrivendo a: info@cittadeitalenti.it.

Per maggiori informazioni:

www.cittadeitalenti.it