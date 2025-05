Una settimana di  “job shadowing” in Lituania per l'istituto Santarosa di Savigliano

Nell’ambito del progetto Erasmus mobility, nella settimana dal 6 al 12 aprile, l'istituto comprensivo Santarosa di Savigliano ha partecipato a un'attività formativa in Lituania presso la scuola Katonu di Birzai, una cittadina di ventimila abitanti nel nord del Paese.

La delegazione saviglianese era composta da quattro docenti, equamente divisi tra scuola primaria e secondaria.

"Il lavoro - spiegano i docenti - è consistito nel seguire i colleghi lituani durante la loro quotidiana attività, osservandone prassi e metodologie, ambienti, comportamenti e cercando di cogliere affinità e differenze tra i due contesti scolastici in uno spirito di confronto fatto di dialogo, e di scambio reciproco.

Siamo stati accolti dalla vicepreside Egle e dal preside Dainius Zukaiskas, che ci hanno accompagnato nel nostro percorso all’interno della loro scuola insieme a un gruppo di studenti più grandi che ci ha fatto da guida. È stata per noi un’eccellente occasione per confrontarci con un contesto educativo europeo che ci ha fatto riflettere su alcuni aspetti della nostra professione. In particolare ci ha colpito l’ambiente educativo in cui insegnanti e studenti operano. Gli spazi che accolgono gli studenti e i docenti sono molto ampi e luminosi, le attrezzature a partire dalle sedie e dai banchi sono molto confortevoli, tutte le aule dei più piccoli hanno un'area dedicata al relax con libri e giochi, le aule di scienze e tecnologia hanno un laboratorio attiguo in un'ottica di didattica laboratoriale. Interessante è stato poter discutere con il preside, che ci ha illustrato le caratteristiche del sistema educativo lituano e la sua struttura organizzativa e ci ha posto delle domande sulla nostra organizzazione. Incontro altrettanto interessante è stato quello con l’assessore all’istruzione del comune di Birzai che ci ha fatto capire come la Scuola per loro sia molto importante e come vengano impiegati ingenti fondi sia statali che comunali per migliorarne la proposta e dare una risposta soddisfacente ai vari bisogni educativi. L’esperienza vissuta nella settimana di job shadowing è stata dal punto di vista umano e professionale indimenticabile ed intensa e ci ha dato una spinta motivazionale forte e un entusiasmo a sperimentare nuove strategie didattiche e a “disseminare” le conoscenze apprese tra i nostri colleghi".