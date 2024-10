Camion esce di strada sulla Torino-Savona: chiusa la A6 tra Millesimo e Ceva

Grave incidente sull'autostrada Torino-Savona nella serata di oggi, martedì 15 ottobre.

Un camion frigo, che viaggiava in direzione Torino, per dinamiche in fase di accertamento, è finito fuori dalla carreggiata al chilometro 86+500, all'altezza di Piero, appoggiandosi al guardrail.

Sul posto squadre dei Vigili del Fuoco partite da Cuneo, Ceva e Cairo Montenotte, insieme alla Polizia Stradale.

Stando alle informazioni del servizio 118 Asl Cn1 una persona sarebbe precipitata dal viadotto.

Al momento risulta chiuso il tratto stradale tra Millesimo e Ceva in direzione Torino.





***Articolo in aggiornamento***