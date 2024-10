Ghisolfi, il banchiere e scrittore sui tassi BCE: "Quando erano a zero di 'extra' c'erano solo le perdite"

Nella sezione dedicata alla manovra finanziaria e di stabilità del governo Meloni, approvata nelle scorse ore a palazzo Chigi dal Consiglio dei Ministri, figura in effetti una voce relativa a un contributo (di solidarietà o altrimenti definito) di importo complessivo pari a 3 miliardi e mezzo di euro, a carico di istituti bancari e assicurativi in termini non di maggiore pressione fiscale ma di anticipo d'imposta dal 2026 al 2025, per il finanziamento del servizio sanitario nazionale e la riduzione delle liste d'attesa divenute oramai emergenza nazionale. Le banche, allo stato attuale, risultano già assoggettate ad addizionali Ires (ex Irpeg, imposta sulle società di capitale) e Irap (imposta regionale sulle attività produttive) non vigenti in altri settori. Esse, ai sensi della legge Amato del 1990, sono controllate e partecipate da Fondazioni di origine bancaria che, per obblighi statutari, hanno il compito di finalizzare una quota parte, significativa, degli utili delle banche di riferimento a segmenti sociali strategici fra i quali rientra appunto la Sanità territoriale.