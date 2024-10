SPX6900 potrebbe diventare una meme coin da 1 miliardo di dollari: è troppo tardi per investire?

Il superciclo delle meme coin è iniziato, e diversi token ad alto potenziale stanno cercando di entrare nel club delle criptovalute da $1 miliardo.

Ultimamente, SPX6900 è stato uno dei top performer nel settore, con un aumento del 130% nell’ultima settimana. Con una capitalizzazione di mercato attuale di poco più di $800 milioni, gli esperti pensano che il token potrebbe raggiungere il miliardo entro ottobre.

Tuttavia, SPX6900 (SPX) non è più una piccola gemma a bassa capitalizzazione, e molti investitori si stanno chiedendo se sia troppo tardi per ottenere grandi guadagni. Al contrario, meme coin in prevendita come Pepe Unchained e Flockerz, che devono ancora essere lanciate, sono indicate dagli esperti come le prossime criptovalute pronte a esplodere.

Crypto influencer di spicco ottimisti su SPX6900: fino a dove può arrivare?

Con l’obiettivo di superare la capitalizzazione di mercato dell’S&P 500, il progetto SPX6900 rappresenta una satira su Wall Street ed è diventato l'ultimo fenomeno tra le meme coin.

These are My Top 10 Picks for this Cycle, and I am sticking to them. pic.twitter.com/rYucucvBz9 — Murad 💹🧲 (@MustStopMurad) October 12, 2024

Anche se SPX6900 non ha una vera utilità, è fortemente supportato da influenti figure del mondo cripto, tra cui Murad (@MustStopMurad), un noto investitore di meme coin con oltre 275.000 follower su X.

Murad considera SPX6900 la sua scommessa più forte per il superciclo delle meme coin.

Di recente, promuovendo il token al fondatore di DeFiance Capital e famoso investitore cripto Arthur Hayes, Murad ha definito SPX6900 un “movimento meme unico” che potrebbe raggiungere una capitalizzazione di oltre $100 miliardi, superando di $16 miliardi il massimo storico di Dogecoin, pari a $84 miliardi.

Arthur, as one of the greatest DeFi investors in Crypto History, I believe you will have an appreciation for the Unique and one-of-a-kind Memetic Movement that is #SPX6900



Recommend taking a deep dive into the Lore and the Culture



$100B+ is not crazy IMO pic.twitter.com/hAX7YOxhFh — Murad 💹🧲 (@MustStopMurad) October 13, 2024

Murad non è l’unico influencer cripto che sostiene la meme coin. GEM INSIDER (@gem_insider), con oltre 130.000 follower su X, aveva consigliato di acquistare SPX6900 a $0,0022. Da allora, il prezzo ha raggiunto un nuovo massimo storico di $0,96, offrendo un ritorno di oltre 43x in meno di un mese.

Ora prevede che SPX6900 possa arrivare a $6,9.

Con l'hype e la FOMO che circondano questa meme coin, sembra pronta a raggiungere una capitalizzazione di mercato di $1 miliardo. Tuttavia, comprare adesso spinti dalla FOMO potrebbe essere una mossa rischiosa per chi è rimasto fuori.

È troppo tardi per acquistare il token SPX6900?

Il prezzo di SPX6900 è aumentato di oltre il 3000% nell'ultimo mese, senza subire grandi correzioni.

Quindi, la possibilità di una correzione significativa non può più essere trascurata. Ad esempio, i dati di Lookonchain mostrano che le balene hanno iniziato a prendere profitti, il che di solito provoca un forte calo delle meme coin.

A #SPX6900 whale is selling $SPX for profit!



He spent only $161K to buy 7.79M $SPX 2 months ago and started selling $SPX 11 hours ago.



So far, he has. sold 638K $SPX ($562K) at $0.88, leaving 7.15M $SPX ($6M).



His profit on $SPX is $6.4M, a 40x return! https://t.co/jFXZm5nNKW pic.twitter.com/meHzNSwtEa — Lookonchain (@lookonchain) October 14, 2024

Inoltre, SPX6900 gode di un ampio supporto da parte di influencer noti nel settore cripto. Questi progetti tendono a subire brusche correzioni dei prezzi quando gli influencer decidono di vendere le loro quote.

Per esempio, l'analista cripto ZachXBT (@zachxbt) ha rivelato che Murad possiede 30 milioni di token SPX6900, che valgono quasi $27 milioni al prezzo attuale. Zach ha anche reso pubbliche i wallet address di Murad, affermando di voler aumentare la trasparenza nel mondo delle meme coin.

Tuttavia, questo significa che se Murad decidesse di prendere profitti, anche solo su una piccola parte delle sue partecipazioni, probabilmente ci sarebbe una vendita da panico da parte degli altri investitori.

Per questo motivo, l'analista cripto Asad (@xbtcas) suggerisce che gli investitori rimasti a guardare dovrebbero aspettare un calo del 30% al 40% nel prezzo di SPX6900, invece di acquistare per FOMO al prezzo attuale.

Pepe Unchained e Flockerz sono le prossime criptovalute pronte a esplodere?

Come detto in precedenza, SPX6900 non è più una meme coin a bassa capitalizzazione e offre solo rendimenti limitati.

Al contrario, gli investitori più astuti stanno cercando vere gemme a bassa capitalizzazione come Pepe Unchained (PEPU). Infatti, PEPU sta vivendo una delle prevendite più promettenti del 2024 e ha già raccolto quasi $20 milioni nella sua ICO.

Building. Growing. Reaching new people everyday.



$19M! Let's go PEPU! 🐸 pic.twitter.com/l95XkoNm3j — Pepe Unchained (@pepe_unchained) October 12, 2024

A differenza di SPX6900, PEPU ha anche un’utilità. Con il superciclo in corso, sta lanciando una soluzione Layer-2 su Ethereum, specificamente per il trading di meme coin.

L'ecosistema PEPU Layer-2 includerà una chain L2, un block explorer, una DEX e persino finanziamenti per gli sviluppatori di nuovi progetti.

Con la sua proposta di valore unica e la forte domanda nella prevendita, non sorprende che Pepe Unchained sia sostenuta da alcuni analisti come la prossima criptovaluta destinata a decollare di 100x.

Flockerz (FLOCK) è un’altra meme coin a bassa capitalizzazione che sta attirando molta attenzione, avendo già raccolto quasi $700.000 nella sua prevendita.

Questa “meme coin del popolo” sta introducendo una piattaforma innovativa di Vote-to-Earn, che consente ai detentori di FLOCK di influenzare la direzione del progetto con i loro voti e di essere ricompensati per questo.

Inoltre, gli investitori della prevendita di FLOCK avranno accesso a interessanti ricompense di staking, attualmente con un APY di oltre il 2500%.

Simile a PEPU, molti investitori di spicco puntano a ottenere ritorni fino a 100x con Flockerz, con alcuni che la definiscono una delle migliori meme coin da acquistare adesso.