Le letture delle carte: i tarocchi come terapia

Indipendentemente dal fatto che siate giovani o maturi, quante volte vi è capitato di essere bloccati dal dubbio su quale rotta scegliere o su come affrontare una situazione cruciale? Grazie a queste occasioni il nostro carattere si forgia e ci rende consapevoli della nostra esistenza, inducendoci a compiere progressi vitali che, a lungo andare, definiranno chi siamo.Sulla strada del progresso personale, gli esseri umani hanno affrontato innumerevoli sfide che hanno determinato il successo o il fallimento, a seconda del modo in cui queste sono state affrontate. A sua volta, ciò ha determinato lo sviluppo delle capacità mentali degli individui e la conseguente ricerca di conoscenze per raggiungere la preparazione fisica e mentale necessaria per superare gli ostacoli.Laddove le conoscenze disponibili non sono sufficienti, molte persone si rivolgono a strumenti spirituali come i Tarocchi per ricevere orientamento e chiarezza. Anche se spesso sono associati a predizioni sul futuro, i Tarocchi possono essere un potente strumento di sviluppo personale, in quanto aiutano coloro che li consultano a scavare più a fondo nella propria psiche e a prendere decisioni più consapevoli e allineate con il proposito della loro vita.

I Tarocchi come strumento terapeutico nel processo decisionale

I Tarocchi sono stati utilizzati per secoli come strumento di comprensione e riflessione su se stessi. È stato tradizionalmente considerato come uno strumento di divinazione e di predizione del futuro. Tuttavia, secondo alcune opinioni moderne, la lettura dei Tarocchi può essere utilizzata come strumento per incoraggiare l' esercizio dell' auto-riflessione, in quanto permette al consultante di avere un senso di controllo e di ordine sulla propria vita. Infatti, si ritiene che alcune applicazioni relative alla consultazione dei Tarocchi possano essere di aiuto terapeutico nei casi di insicurezza o di bassa autostima.

Struttura dei Tarocchi

I Tarocchi sono costituiti da un mazzo di 78 carte, le cui espressioni sono divise in due parti: 22 carte che rappresentano gli Arcani Maggiori e 56 per gli Arcani Minori. Ognuna di esse ha un profondo significato simbolico legato a diversi aspetti della vita, come l'amore, la spiritualità, la morte o l'accettazione. I Minori, invece, rappresentano i misteri più sottili dell'esistenza, come lo spirito, le emozioni, l'esperienza o la materia.

Cosa succede in una lettura?

Dal punto di vista terapeutico, la lettura dei Tarocchi può fornire spunti di orientamento e informazioni. In quanto strumento divinatorio, non è infallibile per prevedere il futuro. In realtà, quando facciamo una lettura, le carte che scegliamo non rappresentano una semplice coincidenza, ma riflettono le energie, le emozioni e i pensieri che stiamo vivendo in quel momento. In tal modo, i tarocchi ci spingono a esplorare le nostre preoccupazioni più profonde, osservando i nostri punti di forza e le nostre debolezze:

Conoscenza di sé. Per crescere come individui, è essenziale capire chi siamo, quali sono i nostri valori e cosa desideriamo veramente nella vita. Le carte ci permettono di esplorare le nostre emozioni nascoste, di mettere in discussione le nostre convinzioni limitanti e di scoprire aspetti sconosciuti di noi stessi.

Prendere decisioni. Una lettura dei Tarocchi non vi dirà quale decisione prendere, ma vi permetterà di avere un quadro chiaro dei possibili percorsi e degli ostacoli o dei vantaggi che possono essere associati a ciascuna opzione. Questo vi permetterà di valutare le vostre decisioni da una prospettiva più informata e riflessiva, invece di agire impulsivamente o per paura.

Riflessione interiore. I Tarocchi offrono una visione chiara dei blocchi che ci frenano dall'andare avanti, sia nelle relazioni, sia sul lavoro, sia nella vita interiore. Questi blocchi possono manifestarsi sotto forma di paura, insicurezza, dubbi o anche incapacità di lasciar andare le situazioni passate. In questo senso, i Tarocchi possono essere uno strumento potente per identificare e superare questi ostacoli.

Spiritualità. Usando i Tarocchi come specchio della nostra vita interiore, possiamo acquisire una maggiore comprensione di noi stessi e prendere decisioni più in linea con il proprio obiettivo. Infatti, molte persone sono in grado di sincronizzare la propria intuizione con le loro letture e di connettersi a piani di coscienza più elevati.

In definitiva, per scopi terapeutici, i Tarocchi devono essere considerati come una pratica personale e soggettiva. In particolare, ogni individuo avrà la capacità di interpretare ogni mazzo di carte in modo personale e secondo la propria prospettiva. Pertanto, si raccomanda a chi inizia questa esperienza di farsi consigliare da lettori di Tarocchi esperti.