Polemiche a Mombasiglio sulla biblioteca, il sindaco chiarisce: "Servizio garantito dal lunedì al sabato"

"Da alcuni giorni sono sorte e sono state alimentate polemiche, fino all'esasperazione, in merito alla presunta chiusura della biblioteca e del Centro Culturale. Vorrei precisare alcune cose, in primis ricordiamo che essa è aperta e accessibile a tutti, nei seguenti orari: dal lunedì al sabato, dalle ore 9:00 alle ore 12:00. È sufficiente rivolgersi in Comune per accedere ai servizi. Si tratta di una soluzione temporanea, che speriamo venga superata una volta eletto il nuovo direttivo e individuati i volontari che potranno occuparsi della gestione in modo stabile e continuativo".

Così il sindaco di Mombasiglio, Basilio Buzzanca, interviene dopo le polemiche emerse in paese, a seguito delle dimissioni del direttore Enzo Errani, che ha rinunciato all'incarico lo scorso 5 ottobre, dopo che aveva già rassegnato le dimissioni come presidente del Centro Culturale "Giovana" ad agosto per ragioni di età.

"Da sabato 5 ottobre, non sono più - dopo 29 anni di attività - il direttore della Biblioteca Civica di Mombasiglio - scrive Errani su Facebook - A seguito della esplicita richiesta da parte del Sindaco di questo paese, ho dovuto infatti restituire in Comune le chiavi di accesso alla Biblioteca e al Centro Culturale (vi è una sola chiave). Grazie a chi, dal 1995 ad oggi, si sono prodigati per mantenere e contemporaneamente portare ad un livello di assoluta efficienza la nostra Biblioteca, vero e proprio fiore all’occhiello di Mombasiglio anche e soprattutto per il lavoro svolto con le scuole dell’Infanzia e Primaria". E proprio la cessata attività con le scuole ha suscitato malcontento in paese dove, alcuni genitori, hanno lamentato la mancanza delle attività condotte dal signor Errani con i bambini.

"In primo luogo, - chiariscono dall'amministrazione - in nessun modo questa Amministrazione ha costretto Enzo Errani a dimettersi, né da Presidente del Centro Culturale, né da Direttore della Biblioteca. La sua decisione è stata frutto di divergenze emerse riguardo all’utilizzo dei locali del Centro Culturale, che – ci teniamo a precisare – sono di proprietà comunale e, di conseguenza, accessibili a tutti i cittadini.

Per quanto concerne l'elezione del direttivo del Centro Culturale, l'Amministrazione non ha mai avuto, né ha attualmente, alcun interesse a influenzare chi debba far parte del consiglio. Il nostro unico obiettivo è che il Centro Culturale di Mombasiglio continui ad essere un’istituzione attiva e funzionante, capace di contribuire al prestigio della nostra Comunità, come ha sempre fatto sin dalla sua fondazione.