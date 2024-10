A Cherasco un incontro sulle opportunità del piano "Transizione 5.0"

“Transizione 5.0: come ottenere il beneficio e ridurre i costi energetici aziendali” è il titolo del convegno destinato alle imprese piemontesi e liguri in programma martedì 5 novembre, alle 18, nell’auditorium di Banca di Cherasco, in via Bra 15 a Roreto.

“Un convegno a cui abbiamo invitato le aziende del territorio dove operiamo, perché possano valutare le opportunità legate al Piano Transizione 5.0 - spiega Danilo Rivoira, Vice Direttore Generale di Banca di Cherasco -. Allo stesso tempo vogliamo fornire loro una consulenza professionale completa, per capire tutte le agevolazioni previste dalla normativa introdotta soltanto alcuni mesi fa che mette al centro nuovi investimenti e riduzione dei consumi energetici. Nell’incontro illustreremo l’utilità delle valutazioni economiche, finanziare, tecniche e fiscali necessarie per introdurre nelle aziende processi di trasformazione digitale ed energetica, che comportano benefici economici e per l’ambiente”.

Il convegno è organizzato insieme a Bdo, azienda multiservizi attiva a livello internazionale e con sedi anche in Italia, che collabora con Banca di Cherasco da alcuni anni: una partnership nata con l’acquisto e la cessione dei crediti fiscali. Il programma dell’incontro: dopo l’introduzione di Giovanni Claudio Olivero (Presidente di Banca di Cherasco) e Niccolò Bisceglia (tax partner di BDO) seguiranno una serie di interventi tecnici sul piano Transizione 5.0, dai beneficiari agli investimenti trainanti. Parlerà delle applicazioni pratiche della normativa Thomas Candeago, Head of Tax Incentive & Granting di BDO, tra spese ammissibili, aliquote e iter di legge, dagli obblighi normativi alla riduzione del credito di imposta. Poi Roberto Giani illustrerà alcuni casi pratici di risparmio energetico e trasformazione digitale e il Vice Direttore Rivoira spiegherà il ruolo di supporto di Banca di Cherasco. Ci sarà anche la possibilità di fare domande agli esperti, spaziando dalle procedure di accesso ai riferimenti normativi.

L’ingresso è libero e la prenotazione obbligatoria sul sito https://www.bancadicherasco.it/imprese/adesioni/