“Io dono. Non so per chi... ma so perchè”: un successo la prima Giornata della Salute a Borgo

“Io dono. Non so per chi... ma so perchè”. È il titolo della prima Giornata della Salute che si è svolta con grande successo a Borgo San Dalmazzo nei giorni scorsi alla biblioteca civica Anna Frank. Un evento sulla donazione di organi per trapianto, organizzato dal Comune in collaborazione con Aido e Avis e fortemente voluto dall'assessore alla Salute Francesco Rosato, Dirigente Medico del Servizio di CardioChirurgia ASO Santa Croce e Carle di Cuneo.

“Il trapianto di organi è un argomento tabù – ha commentato l'assessore Rosato -. Ecco perchè ho deciso di organizzare questa giornata di sensibilizzazione per dare le informazioni corrette sulle nuove strategie come la DCD, Donazione di Organi a Cuore fermo. Una procedura per cui la legge, in Italia, prevde un tempo di attesa e di osservazione prima del prelievo dell’organo di 20 minuti, contro i 5 minuti della maggior parte degli altri paesi europei. Ma anche per rassicurare le persone, troppo spesso poco o mal informate, sul fatto che il prelievo di organi è fatto nella massima sicurezza e nel pieno rispetto delle volontà di chi sceglie di donare. In Italia siamo super tutelati”.

Presenti anche la sindaca Roberta Robbione, l'assessora Michela Galvagno e l'ex sindaco di Borgo Marco Borgogno, presidente nazionale Aitf (Associazione italiana trapiantati di fegato)

Un pubblico interessato ha partecipato alla serata a cui sono intervenuti tanti relatori di alto profilo: Gianfranco Filippo, presidente AIDO gruppo intercomunale Cuneo – Borgo San Dalmazzo; Dr. Maurizio Roberto, Direttore S.C. Servizio Cardio Chirurgia ASO S. Croce e Carle di Cuneo; Prof. Massimo Boffini, del Servizio CardioChirurgia Ospedale Molinette di Torino ; Dr. Giorgio Giraudo, Direttore Servizio Day Surgery ASO S. Croce e Carle di Cuneo ; Renzo Fronti, Presidente AVIS comunale di Borgo San Dalmazzo; Dr. Domenico Vitale, Direttore S.C. Terapia Intensiva di CardioChirurgia ASO S. Croce e Carle di Cuneo ; Dr.ssa Federica Lombardo, del Servizio Anestesia e Rianimazione ASO S. Croce e Carle di Cuneo; Dr. Ettor Dalmasso, Dirigente Medico Servizio Urologia ASO S. Croce e Carle di Cuneo

“Grazie al folto pubblico presente e atutti i relatori che sono intervenuti”, ha concluso l'assessore Francesco Rosato.