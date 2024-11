L’accelerazione dei processi trasformativi societari, negli ultimi anni, ha fatto crescere il fenomeno del disagio giovanile, un fenomeno complesso e multifattoriale che caratterizza la nostra epoca.

Secondo alcune stime ansia, depressione e disturbi comportamentali colpiscono circa 8 adolescenti su 10. Un numero importante, che fa emergere la necessità di analizzare e comprendere le diverse sfaccettature del fenomeno per intervenire secondo metodologie efficaci ed appropriate, specialmente in senso preventivo, cercando di sviluppare e promuovere società sane ed inclusive.

Investire nel benessere psicologico dei giovani significa porre le basi per costruire una generazione capace di utilizzare gli strumenti necessari per affrontare le sfide della quotidianità e sviluppare il pieno potenziale.

È proprio alla luce di questa necessità che l’associazione Bisalta Vita, creata e sostenuta dalla Banca di Boves, ha deciso di avviare con il Dipartimento Interaziendale Salute Mentale dell’Asl CN1 un notevole progetto rivolto ai giovani dal titolo “La tua vita: una special edition!”.

Il progetto ha lo scopo di promuovere il benessere psicologico e fisico nei giovani cercando di migliorare le conoscenze e le competenze sugli stili di vita che favoriscono il benessere, aumentando la loro consapevolezza rispetto alle proprie emozioni e favorendo l’accesso ai servizi e ai progetti socio-sanitari loro dedicati già in atto.

“La tua vita: una special edition!” si rivolge ai ragazzi e alle ragazze che vivono nell’hinterland cuneese, ai loro genitori, insegnanti e animatori.

Il progetto ha già mosso i suoi primi passi, organizzando due serate informative e di sensibilizzazione tenute da operati sanitari esperti su temi del benessere psico-fisico e dei corretti stili di vita.

Il primo appuntamento è in programma il 4 novembre, alle ore 20.30, a Borgo San Dalmazzo presso il salone parrocchiale Centro Carlo Acutis (Via Giovanni XXIII n. 52), con “Il corpo: identità in viaggio tra omologazione e bellezza autentica”, in cui interverrà la dottoressa Anna Maria Pacilli, medico chirurgo specialista in psichiatria, psicoterapeuta, responsabile aziendale dei percorsi territoriali per la cura dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione.

Il secondo invece si svolgerà a Cuneo, alle ore 20.30, presso il Teatro Parrocchiale della Chiesa Cuore Immacolato (Via Livio Bianco n.1) con “Io e il cibo: un rapporto in continuo divenire tra sé, l’altro e il mondo” che avrà come relatore il Dottor Marco Cipolat, medico chirurgo specialista in Scienze dell’Alimentazione ad indirizzo dietologico-dietoterapico, Dirigente Medico presso la Struttura Complessa Dietetica e Nutrizione Clinica, Ospedale S. Croce e Carle di Cuneo.

Entrambi gli incontri sono ad ingresso libero, fino ad esaurimento posti. Per maggiori informazioni scrivere bisaltavita@bancadiboves.it o chiamare il numero 0171 380117.