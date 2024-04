Incidente nel pomeriggio di oggi, domenica 14 aprile, a Mondovì, in zona Breolungi.

Due auto, per dinamiche in fase di accertamento, si sono scontrate frontalmente. L'allarme è scattato alle 17.25, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con le squadre di Mondovì, due équipe del personale sanitario del 118 e i Carabinieri per i rilievi del caso.

Si segnalano code e rallentamenti al traffico.