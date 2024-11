Volley maschile A3: Monge Gerbaudo Savigliano, sfida al Cus Cagliari dell'ex Simeon

In cerca di conferme. Il Monge-Gerbaudo Savigliano resta in casa per la seconda sfida consecutiva al PalaSanGiorgio di Cavallermaggiore, dove ospita il Cus Cagliari per la terza giornata del Girone Bianco della Serie A3 Credem Banca.

L’appuntamento è eccezionalmente alle ore 17 di oggi, sabato 2 novembre.

L’avversario. Un piccolo pezzo di storia saviglianese dall’altra parte della rete. O meglio, dall’altra parte della barricata. Il Monge-Gerbaudo Savigliano attende nel primo weekend di novembre il suo passato recente, rappresentato da Lorenzo Simeon. Già, perché dopo due stagioni di ottimi risultati in biancoblu, il tecnico biellese ha scelto di navigare in direzione Sardegna per iniziare una nuova avventura, la prima lontana da casa. Un volto amico, quindi, che con i saviglianesi ha centrato due qualificazioni ai playoff e una final four di Coppa Italia A3. Nelle sue prime due uscite da head-coach a Cagliari ha ottenuto un bilancio perfettamente in equilibrio: prima il successo in tre set nel derby contro Sarroch; quindi la sconfitta, sempre in tre set, tra le mura amiche contro Belluno, condita da un “pazzo” 35-37 in favore degli ospiti nel primo parziale. Tra i punti di forza degli isolani la compattezza, oltre ad alcune individualità importanti. Su tutte, quelle di Biasotto e Gozzo, autori complessivamente di 51 punti in due nelle prime due uscite stagionali del club che rappresenta il Centro Universitario Sportivo del capoluogo sardo.

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. Fiducia. È questa la parola chiave dell’ultima settimana biancoblu, favorita dal bel successo del 26 ottobre contro il Gabbiano Mantova. Tre punti che hanno dato morale e, soprattutto, convinzione a capitan Dutto e soci, che avevano bisogno di certificare sul campo l’ottimo lavoro svolto nei due lunghi mesi di preparazione.

Sensazioni confermate anche da coach Michele Bulleri: “La vittoria di sabato scorso è stata importante, perché molti ragazzi avevano voglia di riscattarsi. Dal primo allenamento dopo la partita è stato facile stimolare il gruppo, perché pur sapendo che avevamo perso contro una squadra di altissimo valore, tutti volevano azzerare e ripartire più forte che mai. Ora ci attende un’altra sfida difficile, ma del resto con 10 squadre nel girone lo saranno tutte quest’anno. Alcuni risultati della seconda giornata hanno già dimostrato che non esistono compagini inferiori alla media e che anche le migliori dovranno spingere al massimo. Nel contempo, credo che ogni settimana conterà giocare al massimo anche solo per strappare un punto, perché con poche squadra nel raggruppamento ogni punticino può fare la differenza”.

I precedenti. Fino a questo momento, la storia sembra pendere totalmente dalla parte di Cagliari. Nei due precedenti, entrambi della scorsa stagione, i sardi sono infatti sempre riusciti a vincere. Dopo il 3-1 maturato a Sarroch all’andata, infatti, i cagliaritani riuscirono anche a spuntarla a Cavallermaggiore, vincendo 2-3. Una curiosità: anche l’ultimo precedente tra Savigliano e Simeon (da avversario), parla in favore del tecnico biellese. Da allenatore del Parella Torino, infatti, fu lui a condannare alla retrocessione i saviglianesi, superandoli nei playout del 2021/22, proprio prima di trasferirsi in biancoblu.

I biglietti. Fino alle ore 15.00 di sabato 2 novembre è possibile acquistare i biglietti per la sfida Monge-Gerbaudo Savigliano-Cus Cagliari sulla piattaforma Liveticket.it. in alternativa, sarà possibile acquistarli al botteghino del Palazzetto dello Sport di Cavallermaggiore prima della partita.