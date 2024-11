Il neo campione del mondo di pasticceria ricevuto dalla Giunta di Bra

Un ospite speciale per la Giunta comunale di Bra, che nella mattina di oggi, martedì 5 novembre, ha voluto congratularsi con il campione del mondo della pasticceria, il braidese Mattia Silvio Sabatini, che ha recentemente conquistato in team con il collega Luca Bnà il primo posto assoluto al Pastry chefs challenge di Singapore.

Fin da piccolo Mattia ha espresso la passione per la pasticceria: dopo aver conseguito il diploma alla scuola di Arte bianca del Cillario Ferrero a Neive, si è iscritto a un corso di alto perfezionamento in pasticceria alla scuola internazionale Alma di Parma, al termine del quale ha trovato lavoro nella cucina di diversi ristoranti stellati, prima in Francia e poi in Italia. Attualmente si occupa della pasticceria del locale stellato Locanda del Pilone di Alba.

In passato aveva partecipato ai campionati italiani di cucina in Sardegna e dallo scorso mese di maggio fa parte della Nazionale italiana cuochi (Nic). Dopo il successo asiatico, adesso si prepara ai prossimi campionati europei in programma a febbraio 2025.

“E’ stata davvero una soddisfazione incontrare un campione di questo livello, un giovane di appena 21 anni con le idee molto chiare, che unisce passione ed entusiasmo a una maturità non comune per l’età”, il commento del sindaco Gianni Fogliato, che aggiunge: “L’esempio di Mattia Silvio Sabatini, di Davide Boglioli (executive chef del Mudec di Enrico Bartolini) e di tanti altri cuochi braidesi conferma come nei giovani nati all’ombra della Zizzola il talento e l’amore per fornelli siano molto forti”.