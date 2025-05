Gli alunni delle scuole d'Infanzia di Robilante e Borgo San Dalmazzo "Agenti per un giorno"

Giornate all’insegna della scoperta e dell’entusiasmo per i bambini della scuola dell’infanzia di Robilante che raggiunto con il treno gli Uffici del Settore della Polizia di Frontiera di Limone Piemonte e per gli alunni della Scuola dell’Infanzia di Borgo San Dalmazzo che hanno trascorso una giornata con gli agenti.

Con un linguaggio semplice e coinvolgente adatto alla loro età, gli agenti hanno illustrato il loro lavoro quotidiano per far comprendere meglio l’importanza dei controlli: "Il confine è un po' come la porta di casa: proprio come mamma e papà si assicurano di chi entra nella propria abitazione, la Polizia di Frontiera si occupa di controllare chi arriva nel nostro Paese, verificando che tutti abbiano i 'permessi' necessari".

Sicuramente, il momento più emozionante e divertente per i piccoli “agenti per un giorno” è stato salire a bordo delle auto di servizio della Polizia, con la possibilità di osservare da vicino e provare il funzionamento delle dotazioni presenti sui veicoli.

Grande interesse ha suscitato anche la dimostrazione su come riconoscere un documento falso, con gli agenti che hanno illustrato le tecniche e luci “speciali” utilizzate per smascherare le contraffazioni.

Per molti, è stato emozionante anche solo toccare e maneggiare una paletta segnaletica, simbolo riconoscibile del lavoro dei poliziotti, che ha reso l’esperienza ancora più coinvolgente. Con grande curiosità, hanno ascoltato i racconti degli agenti, imparando il rispetto delle regole e della collaborazione.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto volto a promuovere la cultura della legalità e la conoscenza delle istituzioni tra le nuove generazioni, sottolineando l’importanza della collaborazione tra la Polizia di Stato e le scuole del territorio.