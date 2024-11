La presale di Crypto All-Stars arriva $3 milioni: inizia una nuova era dello staking?

Lo staking è una delle modalità preferite dai trader di criptovalute per ottenere guadagni passivi. A differenza del mining tradizionale, lo staking non richiede attrezzature costose o competenze tecniche particolari.

Infatti, il meccanismo Proof-of-Stake di blockchain come Ethereum permette agli utenti di bloccare i propri asset digitali all'interno della rete per supportarne le operazioni, ricevendo in cambio ricompense.

Nel mining, i validatori devono competere tra loro per risolvere un complesso problema matematico, mentre nello staking vengono scelti in modo semi-casuale. Maggiore sarà il numero di token messi in stake e più si avrà la possibilità di venire selezionati.

Crypto All-Stars, un nuovo progetto in presale, si inserisce in questo contesto con una proposta innovativa di staking, il sistema MemeVault.

La presale di Crypto All-Stars ha superato la soglia dei 3 milioni di dollari raccolti, attraendo i trader e gli appasisonati di meme coin grazie alle possibilità di guadagno e al coinvolgimento della community.

VAI ALLA PRESALE DI CRYPTO ALL-STARS

L’ecosistema MemeVault

Crypto All-Stars introduce un sistema di staking multi-token basato su Ethereum, attraverso il suo MemeVault.

Si tratta di un ecosistema che consente agli utenti di mettere in staking più di 12 meme coin contemporaneamente, tra cui Dogecoin, Shiba Inu e Pepe.

Tokenomics: una struttura sostenibile

Tramite lo staking, gli utenti possono beneficiare di un flusso di entrate regolari in token STARS, incentivando la stabilità dell’ecosistema e mantenendo l’asset rilevante sul mercato.

La distribuzione dei token STARS è stata progettata per supportare la crescita a lungo termine dell'ecosistema.

Il 20% della fornitura totale è stato dedicato alla presale, mentre un altro 25% è stato assegnato alle ricompense per lo staking, incentivando così gli utenti a partecipare attivamente.

Un ulteriore 20% è stato utilizzato per il marketing e la promozione del progetto, mentre il 10% verrà utilizzato per la liquidità.

La sicurezza del progetto è garantita da SolidProof, una delle società di audit più rispettati del settore. SolidProof ha verificato lo smart contract del token STARS con successo, dando fiducia ai trader.

Tuttavia, bisogna sempre considerare che il token STARS è una meme coin, pertanto una volta sul mercato potrebbe risultare altamente volatile.

La struttura della tokenomics di Crypto All-Stars mostra l’impegno iniziale del team nel creare un ecosistema sostenibile, focalizzato sulla crescita a lungo termine e sulla stabilità del valore del token.

Le risorse raccolte durante la presale verranno utilizzate per espandere il progetto e finanziare il marketing, oltre che per implementare nuove funzionalità per gli utenti.

Obiettivi futuri: listing su exchange e crescita dello STARS

Il token STARS viene venduto a un valore attuale di 0,0015432 dollari, ma che crescerà nelle fasi successive della presale.

I trader possono comprarlo utilizzando criptovalute o carta di credito, per fare subito staking su Ethereum e ottenere ricompense passive, ancora prima del lancio dell’ecosistema MemeVault e del token sul mercato.

Il listing dello STARS è previsto su exchange centralizzati (CEX) e decentralizzati (DEX), con l’obiettivo di dare maggiore visibilità al token e ampliare ulteriormente la base di utenti.

Previsioni su Crypto All-Stars

Crypto All-Stars potrebbe risultare un progetto innovativo nel settore delle criptovalute, in quanto combina lo staking con le meme coin, uno dei trend principali del 2024.

La presale sta riscuotendo un buon successo, pertanto il token STARS potrebbe effettivamente avere un buon lancio.

Bisogna però considerare che il valore dello STARS potrebbe crescere solo se la community rimarrà attiva e lo staking sul MemeVault garantirà effettivamente ricompense soddisfacenti ai trader.

VAI ALLA PRESALE DI CRYPTO ALL-STARS