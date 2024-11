Tutta la gamma di verricelli Balfor in mostra ad Eima 24 [VIDEO]

Per Balfor srl, azienda di Manta al servizio dei professionisti della legna da ardere, partecipare ad Eima 24 è una tradizione. Anche quest'anno sono presenti all'Esposizione Internazionale di Macchine per l'Agricoltura e il Giardinaggio, in corso a Bologna.

Guarda l'intervista video a Daniele Forestello, responsabile commerciale Balfor:

– racconta-.

Per Balfor le risorse umane rappresentano un valore aziendale molto grande: “L'importanza delle risorse umane è primaria, soprattutto per noi che facciamo tutto internamente. Abbiamo maestranze interne qualificate e volenterose che fanno di tutto per accontentare le esigenze del cliente finale”, conclude Forestello.

Per maggiori informazioni: https://balfor.it/