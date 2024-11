10 strategie di marketing digitale che funzionano davvero

Qualsiasi tipo di azienda oggi ha bisogno di investire in attività di digital marketing. Combinate con strumenti più tradizionali, le tecniche di marketing digitale permettono di conseguire un vantaggio competitivo. Anzi, chi si ostina a non farlo, sta praticamente favorendo la concorrenza e regalando affari d’oro. Ma quali sono le strategie migliori e vincenti su cui investire? Vediamole subito insieme!

Puntare sulla SEO

L’ottimizzazione dei motori di ricerca, SEO, è un'ottima strategia per migliorare la visibilità e il numero di click al sito web. Tra le tante e ottime strategie personalizzate di marketing digitale di MG-WebSolutions.ch, la SEO permette di farsi trovare proprio nel momento giusto, aumentando le possibilità di vendita. Conoscendo l'algoritmo di Google, il motore di ricerca più usato, è possibile risalire la lista dei risultati SERP e uscire dalla seconda pagina che praticamente nessun utente va mai a guardare.

Investire nel SMM

Invece SMM significa Social Media Marketing e include tutte quelle strategie che hanno come veicolo principale i social media (Instagram, Facebook, X, Tiktok). Oggi è evidente che gran parte degli accessi agli e-commerce avviene tramite i social media dove post, story, caroselli, sondaggi ben studiati vengono spinti in alto dal feed.

Profilare il buyer ideale

Per far spiccare il volo a un business online, è fondamentale individuare il pubblico a cui fare riferimento. Si tratta di un lavoro di profilazione del buyer ideale, cioè tracciare un profilo secondo parametri quali genere, età, residenza, occupazione, stato civile, orientamento politico, stili di vita etc. Grazie a questa bussola, si producono contenuti efficaci che sanno catturare l'attenzione e intrattenere.

Lavorare sulla Conversion Rate Optimization

Conversion Rate Optimization, indicata anche dalla sigla CRO, raggruppa tutte quelle attività e tattiche che trasformano un semplice visitatore del website in un cliente effettivo. Analizzando e testando aspetti anche tecnici del portale web, si migliora l’User Experience. Si studiano percorsi intuitivi e una navigazione fluida per trattenere l'utente il più a lungo possibile.

Analizzare i competitor

Uno sguardo a quello che fanno i competitor va sempre dato. Lo scopo è capire che cosa porta i potenziali acquirenti, quando si trovano nella fase di concretizzazione, a scegliere la concorrenza invece che il proprio e-commerce. Un'analisi oggettiva del competitor aiuta a trovare le giuste armi di persuasione che convincano un potenziale cliente a eleggere il prodotto in oggetto come migliore tra tutti.

Usare l’email marketing

La newsletter è uno strumento tornato in auge poiché si è rivelato vincente sul lungo periodo. L’email marketing è un po’ l'antesignano del digital marketing in quanto una delle prime tecniche che ancora oggi dà ottimi risultati. Il destinatario della comunicazione si sente speciale, coccolato e premiato da codici sconto, coupon, notizie in anteprima che aumentano le probabilità di acquisto.

Usare strumenti di Web Analytics

Tutte le strategie di digital marketing potrebbero essere vane se non si valuta la performance con validi strumenti di Web Analytics. Si tratta di un processo continuo che consente di imparare dagli errori passati e aggiustare il tiro di volta in volta.