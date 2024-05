Il desiderio di un ragazzo unisce Mondovì per la marcia della pace con cittadini e associazioni [FOTO]

È nata dal desiderio di un giovanissimo, Alessandro, la marcia per la pace che si è svolta questa sera, mercoledì 22 maggio, per le vie di Breo.

Un desiderio innocente e autentico di voler essere utile in qualche modo per gridare al mondo la propria contrarietà a tutte le guerre.

"Una sera, viste le tante notizie riportate al telegiornale - mi ha chiesto se potessimo fare anche noi qualcosa - spiega la mamma, la professoressa Anna Lidia Giacardi - e così grazie alla collaborazione con tante associazioni e con i cittadini abbiamo dato vita a questa camminata".

Una marcia apolitica, realizzata con l'unico intento di promuovere valori di pace e fratellanza.

Alle 18.30 il corteo è partito da piazza Ellero e ha percorso al ritmo dello slogan "La pace ad ogni passo", con bandiere e striscioni ha attraversato il centro storico di Breo fino a raggiungere piazza Martiri, di fronte al municipio dove, il sindaco Luca Robaldo con una rappresentanza della giunta, è intervenuto per portare il saluto dell'amministrazione e sottolineare l'impegno della cittadinanza monregalese nella promozione della pace e del rispetto.

Tanti i cittadini e le famiglie che hanno partecipato all'iniziativa, insieme a numerose associazioni quali: Gruppo Scout Mondovì, Caritas Diocesana, Fridays for Future, MondoQui, Circolo delle idee, Ass. Sport-in, Ass. Culturale "Cattleya" e Donne in Cammino per la Pace Mondovì, Caffè Sociale - Coop. Franco Centro, Istituto "Cigna Baruffi Garelli", Ufficio Missionario Mondovì e ufficio Migrantes Mondovì, Circolo delle idee, coop. Animazione & Territorio, coop. sociale Caracol, Azione Cattolica.