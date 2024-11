Il "Festival Corale Saviglianese" ospita il Coro e l'Orchestra "Musica Manen" di Settimo Torinese

Secondo appuntamento autunnale del piccolo "Festival Corale saviglianese" organizzato dal Coro Vox Armonica di Savigliano diretto dal maestro Sergio Daniele.

Venerdì 15 novembre alle 21 nella Sala della Crosà Neira in piazza Misericordia, la formazione cittadina ospiterà il Coro e Orchestra Musica Manens diretti dal maestro Andrea Damiano Cotti in un concerto dal titolo: “A passo di danza tra passato e futuro: la suite per orchestra” con musiche di E. Grieg e G. Holst.

La formazione di Settimo Torinese, attiva da diversi anni sul territorio con progetti di valenza artistica e didattica, raccoglie giovani studenti che affiancati a musicisti professionisti, promuovono la diffusione della cultura e la crescita artistica e personale dei suoi componenti.

Gli organizzatori dell’evento ringraziano la Banca e Cassa di Risparmio di Savigliano, l'Assessorato alla Cultura del Comune di Savigliano e la Consulta Cultura e Promozione del Territorio del Comune di Savigliano.

Ingresso libero.