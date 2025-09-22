Garessio riabbraccia il giovane Luca, dopo un grave incidente: "Ecco cosa significa essere comunità"

"Cosa significa essere una comunità, farne parte ed essere cittadini attivi?"

È stata questa la riflessione al centro dell'incontro organizzato dall'amministrazione di Garessio, lo scorso sabato 20 settembre, un un anno dopo l'incidente che ha coinvolto il giovane Luca Sibilla, all'epoca sedicenne, che ha ricevuto un grande supporto dalla comunità locale. Un momento di riflessione, ma soprattutto per dire grazie a chi si spende sempre a favore del prossimo.

"È stato davvero un bel momento - dice il sindaco, Luciano Sciandra che, insieme all'amministrazione, ha fortemente voluto questa iniziativa - e siamo davvero contenti che sia stato così partecipato. Grazie a Luca e alla sua famiglia si è parlato di essere comunità, soprattutto quando ci si trova a vivere un momento difficile. La storia di Luca è un esempio di come, contro le avversità del destino, il supporto di amici e familiari possa generare forza e dare supporto. Questo è il vero significato di essere una comunità".

Il vice sindaco, Fausto Sciandra, ha poi consegnato a Luca una maglia del Torino, autografata da Samuele Ricci, un omaggio è stato poi consegnato anche ai soccorritori e alle associazioni che prestano servizio al prossimo sul territorio: i Vigili del Fuoco volontari, i Carabinieri, la Croce Bianca e l'Auser.

Un momento di ringraziamento è stato poi dedicato anche a Ivan Wlassics, Giorgio Candussio, Annamaria Rubaldo per le opere di volontariato per la comunità.