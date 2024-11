Alba, caldaia danneggiata riempie di monossido un'abitazione di due piani: sul posto sanitari e vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco di Alba, nella notte appena trascorsa, sul territorio cittadino. Chiamati dalle forze di soccorso dell’emergenza sanitaria i vigili hanno raggiunto un’abitazione privata indipendente di due piani, sui cui abitanti presenti hanno potuto accertare un’inizio di intossicazione da monossido di carbonio.

L’intossicazione è stata prodotta da una caldaietta con seri danni ai tubi di scarico, i cui fumi hanno prima di tutto saturato il piano terra dell’abitazione, per poi cominciare a salire in quello soprastante, dove si trovava la famiglia di inquilini. Proprio loro, avvertiti malesseri non immediatamente comprensibili, hanno effettuato la chiamata all’emergenza sanitaria che ha poi disposto l’intervento dei vigili dopo aver valutato i sintomi. Per fortuna i coinvolti non presentavano, al momento dell’uscita dall’abitazione, valori preoccupanti di CO2 in corpo: sono stati comunque trasportati all’ospedale di Verduno per ulteriori accertamenti.

Sul posto anche i carabinieri di Alba e il servizio d’igiene dell’Asl Cn2.