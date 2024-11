La tua vita: una specila edition

Dopo il successo del primo incontro tenutosi a Borgo San Dalmazzo con la Dottoressa Anna Maria Pacilli, Bisalta Vita ricorda il secondo appuntamento del progetto “La tua vita: una special editino!”, che si svolgerà martedì 19 novembre a Cuneo presso il Teatro Parrocchiale della Chiesa Cuore Immacolato (via Dante Livio Bianco n. 1).

Nel corso dell'appuntamento interverrà il dottor Marco Cipolat, medico chirurgo, specialista in Scienze dell’alimentazione ad indirizzo dietologico-dietoterapico, dirigente medico presso la Struttura Complessa Dietetica e Nutrizione Clinica dell'Ospedale S. Croce e Carle di Cuneo in cui si parlerà di "lo e il cibo: un rapporto in continuo divenire tra sé, l'altro e il mondo".

Il progetto ha lo scopo di sensibilizzare la tematica del disagio giovanile, un fenomeno sempre più in crescita negli ultimi anni.