Petali, luci e devozione: Cuneo rende omaggio alla Madonna del Carmine [FOTO]

Atmosfera, fede e partecipazione

Ieri 12 luglio, a Cuneo, si è svolta la tradizionale processione della Madonna del Carmine, con partenza alle 20:30 dalla chiesa della Confraternita di San Giacomo e San Sebastiano, situata in Contrada Mondovì. L’evento ha visto la partecipazione di oltre 40 confraternite, sia italiane che straniere.

Fin dalla mattina si è svolta l’Infiorata, con la composizione di mosaici floreali lungo Contrada Mondovì e via Roma, dedicati al tema “Pace”, in linea con il messaggio del Giubileo 2025. L’opera è stata realizzata da volontari e cittadini coordinati dal Comitato Festeggiamenti Madonna del Carmine e dalla Confraternita di Santa Maria del Suffragio e San Filippo Neri di Sassello, insieme ai Volontari per l’Arte.

La statua della Madonna ha attraversato via Roma e si è fermata in piazza Galimberti, dove è stato reso omaggio dalle autorità civili e religiose. Al passaggio, dai balconi addobbati con drappi rossi sono stati lanciati petali di rosa sul corteo, simbolo di devozione e partecipazione popolare.